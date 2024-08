Ha 50 anni ma rimane sempre uno degli uomini più desiderati d’Italia: Costantino Vitagliano è stato il primo tronista di Uomini e Donne, diventato poi famoso per essere un sex symbol a tutto tondo. Negli anni è sempre stato capace di mantenere la sua immagine e soprattutto, farla valere sotto il punto di vista economico. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato anche del post malattia, spiegando come sta oggi dopo un periodo sfortunato. “Ho perso 20kg”, confessa Vitagliano, rassicurando tutti i fan sul suo stato di salute: oggi sta meglio e le cure sembrano funzionare, nonostante la sua patologia sia di carattere autoimmune.

Costantino Vitagliano è ancora oggi il tronista per eccellenza, cresciuto a Milano, in una casa popolare di Calvairate. Il suo sogno da bambino? Diventare famoso e riconosciuto in Italia. Sicuramente, ci è riuscito. Da giovane, prima di Uomini e Donne, ha avuto qualche esperienza nelle discoteche, dove si esibiva come spogliarellista. Poi gli infiniti casting per diventare attore e modello: “Stavo in fila per ore, ma a volte le file le saltavo”. Poi l’ascesa nel programma di Maria De Filippi, con un trono storico e un dopo ancora più fiorente: dal dating show è arrivato ad essere uno degli uomini più corteggiati del nostro Paese.

Costantino Vitagliano: “Vi svelo quanto costa oggi la mia immagine”

Nonostante la recente scoperta della malattia, Costantino Vitagliano è ancora in prima linea per sostenere la sua presenza in pubblico. Non accetta mai compromessi: a chi gli offre 500 euro per presenziare in un centro commerciale dice un secco “no”. Quanto cosa oggi? Lo spiega lui al Corriere della Sera: “Duemilaeuro più le spese per 90 minuti”, una cifra che però risulta essere di gran lunga minore rispetto ai tempi d’oro.

Vitagliano racconta di essere contento della sua vita. Lui era “il più bello”, come ammette al Corriere. Vestiti e macchine di lusso, vacanze, quelli erano i suoi anni Novanta, un riscatto dopo una vita in una famiglia semplice di un quartiere povero. “Volevo fare un sacco di soldi”, confessa, e sicuramente ci è riuscito. Grazie alle chat guadagnava circa un milione all’anno, parlando con persone che pagavano per avere una conversazione con lui. Oggi, Costantino Vitagliano si gode la bella vita e continua a prendersi cura di sé, specialmente dopo la malattia improvvisa.

