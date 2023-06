Costo di istruzione incide su natalità/ Corea del Sud, test universitari diventano più semplici

Il costo dell’istruzione incide sulla natalità. È per questo motivo che la Corea del Sud, che ha il più basso tasso al mondo (pari allo 0,78 a donna), ha deciso di rendere più facile l’accesso dei giovani alle Università pubbliche, semplificando i cosiddetti College Scholastic Ability Test. Gli esami di ingresso, come ricostruito dal Telepgraph, erano finora noti per avere una durata di nove ore e essere composti da domande “killer”, i cui contenuti esulavano dal curriculum formativo delle scuole comuni. Gli studenti per questo motivo erano costretti a ricorrere a centri di tutoring a pagamento per superarli.

Il ministro dell’Istruzione coreano, Lee Ju-ho, ha annunciato che non sarà più così: “Eliminerò dai test tutte le domande estranee al sistema dell’istruzione pubblica e renderò gli esami più equi. Taglieremo questo circolo vizioso che porta a un’eccessiva spesa per i genitori e a pressioni elevate per gli studenti”. L’obiettivo dunque è che gli allievi che hanno appena terminato le scuole superiori riescano a rispondere almeno a una buona parte delle domande senza difficoltà.

Costo di istruzione incide su natalità: la mossa della Corea del Sud

La necessità di abbattere il costo dell’istruzione, che incide anche sulla natalità, è evidente dai dati provenienti dalla Corea del Nord. Nel 2022 le famiglie hanno speso la cifra record di 26 trilioni di won (156,5 milioni di sterline) per scuole private. Un balzo del 10% rispetto al 2021, nonostante una popolazione studentesca sia in calo. Gli istituti infatti hanno approfittato del meccanismo intorno alle domande “killer” dei College Scholastic Ability Test per proporre dei corsi a prezzi sempre più alti.

Il Governo adesso vuole arginare questo fenomeno. La speranza è che il suo nuovo piano sia sufficiente. “È necessario un progetto più ampio che affronti la questione di come alleviare questa concorrenza eccessiva per entrare in alcune delle migliori Università”, ha affermato a Reuters Shin So-young, attivista del gruppo civico The World Without Worry About Private Education.











