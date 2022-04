Covid, 9 nuovi sintomi in elenco: quali sono?/ Mal di testa, mal di gola, dolori…

Nove nuovi sintomi Covid sono stati inseriti nell’elenco ufficiale dal National Health Service del Regno Unito (il sistema sanitario britannico). Oltre a tosse secca e persistente, febbre, anosmia (alterazione dell’olfatto) e ageusia (perdita del gusto), nel novero adesso compaiono fiato corto, affaticamento (“sentirsi esausti”), dolori generalizzati, mal di testa, mal di gola, naso chiuso o che cola, perdita di appetito, diarrea, sentirsi ammalati.

Il dottor Ravi Shekhar Jha, direttore e capo unità di Pneumologia presso il Fortis Escorts Hospital, ha dichiarato quanto segue al sito “Indian Express”: “La gola infiammata è una delle caratteristiche più comuni di qualsiasi infezione virale. Il dolore muscolare può essere associato a febbre di qualsiasi origine. La gravità del dolore che è stato visto con il variante Omicron, tuttavia, è straordinaria. Tali tipi di dolori non si osservano con l’influenza”. La diarrea è “un sintomo comune con molte infezioni virali. La combinazione di dolore muscolare, feci molli e mal di gola è indicativa di Covid”.

SINTOMI COVID: 9 NEW ENTRY

Circa le 9 new entry tra i sintomi Covid riconosciuti dal sistema sanitario nazionale del Regno Unito si è espresso anche il dottor Jayalakshmi, consulente di Pneumologia presso gli ospedali di Mumbai, ha affermato a “Indian Express” che i nuovi sintomi sono stati inclusi per via della comparsa delle nuove varianti Covid, in particolare Omicron BA1 e BA2: “Le nuove varianti in genere causano malattie e sintomi più lievi, come dolori muscolari, diarrea e mal di gola, che sono sintomi simil-influenzali, e non c’è bisogno di allarmarsi”.

Sebbene si sappia già molto di questa pandemia, “dobbiamo ricordare che si tratta di un virus in evoluzione. Mentre prima, con le varianti originali di Wuhan e la variante Delta, c’era più coinvolgimento polmonare, ipossia e complicazioni della coagulazione del sangue, queste sono state osservate molto meno con Omicron, che è la variante attuale”.











