Covid, come cambiano i tempi di incubazione/ Con Omicron durata più corta

Con il passare delle varianti Covid, cambiano anche i giorni di positività, i sintomi, la contagiosità e i tempi di incubazione. A seconda delle varianti, infatti, sono diversi anche i giorni in cui il virus è “latente”, in attesa di mostrare sintomi. Come dimostra un recente studio, il periodo di incubazione è variato con il passare degli anni. Se infatti nel 2020 era più lungo, con il susseguirsi delle varianti si è accorciato in questi anni di pandemia.

Il tempo di incubazione del Covid è passato così dai 5 giorni di Alfa ai 3,4 giorni dell’era Omicron, come spiega l’Adnkronos. A rivelarlo è un’analisi di diversi studi effettuati in questi anni, pubblicata su ‘Jama Network Open’. La revisione dei vari studi è stata condotta da alcuni ricercatori di Pechino. Il lavoro ha esaminato i dati di 142 studi, con 8.112 pazienti coinvolti. I lavori presi in considerazione riportavano anche il tempo trascorso per sviluppare la malattia.

Come cambia il periodo di incubazione

Come ha dimostrato lo studio effettuato sulle varie ricerche, pubblicato poi su ‘Jama Network Open’, il periodo di incubazione medio del Covid-19 è diminuito andando avanti con le varianti. Se infatti era di 5 giorni per la variante Alfa, si è passati a 4,50 giorni per la variante Beta. E ancora a scendere 4,41 giorni per la variante Delta e 3,42 per Omicron. Omicron, dunque, ha subito una netta riduzione rispetto alla variante Alfa, la prima alla quale abbiamo assistito con la comparsa del Coronavirus. L’incubazione media è stata di 7,43 giorni tra i pazienti più anziani, con più di 60 anni, mentre di 8,82 giorni tra i bambini e ragazzi fino ai a 18 anni.

I risultati di questo studio, hanno spiegato gli autori, suggeriscono che il Sars-CoV-2 si è evoluto ed è mutato continuamente durante la pandemia, portando a diverse varianti che hanno trasmissione e virulenza differenti. L’identificazione del periodo di incubazione in base alle diverse varianti è fondamentale in quanto rappresenta un fattore chiave per determinare il periodo di isolamento necessario prima della comparsa dei sintomi.











