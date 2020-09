Covid, dossier Servizio Studi Senato: scarica documenti/ Analisi decreti e atti Ue

Una raccolta completa della documentazione sull’emergenza sanitaria da Covid-19. È presente sul sito del Senato della Repubblica e contiene tutti i dossier realizzati dal Servizio Studi in questi mesi difficili. Si tratta però di documenti importanti perché, considerando la complessità dei provvedimenti del Governo, si sono rivelati utili per meglio comprenderli. Sono infatti spiegati chiaramente i contenuti. Ma sono stati anche l’occasione per analizzare l’attività parlamentare durante l’emergenza, in alcuni casi in relazione a quanto accaduto all’estero. «Dinanzi a tale emergenza, in tutti gli ordinamenti occidentali si è registrato un maggior impulso all’attività dell’Esecutivo». Di conseguenza, sono state esaminate anche le soluzioni adottate dagli altri Paesi in confronto anche ai provvedimenti assunti in Italia. La raccolta contiene, dunque, documenti che spiegano, ad esempio, le diverse misure fiscali e finanziarie, oltre che quelle per la cultura, la scuola, la formazione superiore e la ricerca.

COVID, DOSSIER SERVIZIO STUDI SENATO: NOTE SU ATTI UE

Interessanti anche le note sugli atti dell’Unione europea. Il Servizio Studi del Senato ha, infatti, prodotto diverse note in merito alle misure adottate a Bruxelles per l’emergenza coronavirus. Ad esempio, l’ultima nota, che risale ad aprile, illustra la risposta delle istituzioni europee, con particolare riferimento a quelle adottate per controbilanciare gli effetti socioeconomici della crisi e alla gestione delle frontiere. E quindi sono spiegati gli interventi del Consiglio europeo, dell’Eurogruppo, del Consiglio dell’Unione, della Banca centrale europea, delle Autorità europee di vigilanza, della Banca europea per gli investimenti e del Parlamento europeo. Particolarmente articolato è, in questo caso, il paragrafo dedicato alal Commissione Ue proprio per la sua iniziativa legislativa per contrastare gli effetti economici della crisi causata dall’emergenza coronavirus. Una sorta di bussola, quindi, per orientarsi nel migliore dei modi tra decreti e provvedimenti che in alcuni casi sono ben lontani dall’essere chiari.

Qui la raccolta di tutta la documentazione prodotta durante l’emergenza Covid.





