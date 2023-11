Covid e polveri sottili, c’è una forte relazione/ Enea: “Per questo Lombardia tra le più colpite dal virus”

Esiste una forte relazione tra la diffusione del Covid e la presenza di polveri sottili nell’aria. Gli esperti lo pensavano da tempo, ma adesso è arrivata la conferma dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). Essa ha condotto, come riportato da Il Sole 24 Ore, uno studio in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e ha potuto contare sul supporto del supercalcolatore ENEA-CRESCO6 per le simulazioni di dinamica molecolare.

"Oms vuole imporre una dittatura sanitaria"/ Meryl Nass: "Censura e propaganda nel nuovo regolamento"

“Durante la fase iniziale della pandemia la Lombardia e, in generale, tutta l’area della Pianura Padana sono state colpite più duramente dall’infezione virale rispetto al resto del Paese. Parliamo di una parte d’Italia tra le più inquinate e questo ha portato la comunità scientifica a ipotizzare un possibile ruolo del particolato atmosferico nella diffusione del virus”, spiega Caterina Arcangeli, ricercatrice Enea del Laboratorio Salute e Ambiente e co-autrice della ricerca. I risultati hanno validato l’ipotesi.

Speranza indagato, giallo su richiesta archiviazione/ "Parti offese non informate, chi ha avvisato legale?"

Lo studio sulla relazione tra Covid e polveri sottili è iniziato col rilevamento del genoma del virus responsabile su almeno il 50% dei campioni di filtri per il PM2.5 raccolti nella città di Bologna nell’inverno del 2021. “A seguire abbiamo realizzato al computer modelli molecolari semplificati di PM2.5 e di SARS-CoV-2 e abbiamo valutato la loro interazione mediante simulazioni ad alte prestazioni eseguite con il supercalcolatore CRESCO6”. È emerso che i glicani (zuccheri) presenti sulla superfice della proteina Spike giocano un ruolo importante nell’interazione tra virus e particolato. Le caratteristiche chimiche di quest’ultimo inoltre fanno sì che il contenuto in carbonio elementare abbia una funzione guida nell’interazione con il SARS-CoV-2.

Polmonite bimbi in Cina: cosa succede/ Richieste OMS e risposte (in ritardo) di Pechino: nuovo allarme Covid?

Non è un caso dunque che la Lombardia e in generale la Pianura Padana siano state fortemente colpite dal Covid. Le zone in questione infatti sono quelle con il più alto livello di smog in Italia, con oltre 89 morti ogni 100mila abitanti attribuibili al particolato sottile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA