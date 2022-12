“Covid in Cina? Per ora domina Omicron”/ Prof. Perno: “Nostri vaccini funzionano”

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico “San Martino” di Genova, è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, per parlare della recrudescenza della pandemia di Covid in Cina. A proposito dei provvedimenti sui voli provenienti dal Paese del Dragone, Bassetti ha dichiarato: “Ci vuole un comportamento univoco da parte di tutta Europa per quello che succede in Cina. Ieri gli USA hanno alzato il muro per chi proviene dalla Cina, con due settimane di quarantena e tamponi obbligatori all’arrivo, e credo che anche nel nostro continente dovremmo fare così”.

Tuttavia, il 95 per cento degli arrivi dalla Cina all’Italia avviene per triangolazioni, con scali in altri aeroporti del Vecchio Continente. Per questo, secondo Bassetti, “la stessa misura dovrebbe essere presa dagli altri Stati europei, altrimenti rischiamo di fare la stessa fine del 2020. In Cina il Covid sta circolando moltissimo ed è chiaro che, quando il virus contagia così tante persone, può mutare. Per questo, noi dobbiamo vigilare e fare esattamente quello che si fa in questi casi: ammettere e conoscere chi arriva nel nostro Paese anche dal punto di vista virologico”.

COVID IN CINA, CARLO FEDERICO PERNO: “VARIANTI? LE SUBVARIANTI AL MOMENTO SONO DELLA FAMIGLIA OMICRON”

Nel prosieguo del dibattito sul Covid in Cina, ha preso la parola in studio a “Storie Italiane” Carlo Federico Perno, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università di Roma ‘Tor Vergata’, dove nel Policlinico è primario dell’Unità Complessa di Virologia Molecolare: “Varianti? Sappiamo che Omicron è la più infettiva e ha preso possesso del sistema. Essa si è divisa in tante piccole subvarianti, ma per la prima volta da inizio pandemia Omicron è ancora con noi e non è cambiata”.

Ciò significa che “le subvarianti rimangono nel ramo grande di Omicron e, di conseguenza, il Coronavirus non è sottoposto a variazioni. Io non sono troppo sicuro del fatto che Omicron sia una variante buona, ma a fare la differenza sono stati i vaccini. Lo stiamo vedendo in Cina con la nuova ondata Covid”.











