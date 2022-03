Covid, isolamento e autosorveglianza: cosa cambia dal 1° aprile?/ A casa solo chi…

Cosa cambierà dal 1° aprile in materia di Covid, isolamento e autosorveglianza? Un quesito al quale è già possibile fornire risposta, grazie a quanto stabilito dal decreto legge 24 di giovedì scorso e relativo alla fine dello stato di emergenza. A riportarne il contenuto è l’agenzia di stampa ANSA, che mette in rilievo come da venerdì prossimo dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Invece, chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza.

In cosa consiste nello specifico quest’ultimo aspetto? La risposta è semplice: occorre indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, effettuare un test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, ripeterlo allo scoccare del quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Un protocollo, questo, che dovrebbe contribuire a snellire ulteriormente le difficoltà connesse alle regole da seguire in caso di positività al Coronavirus o di possibile positività.

COVID, ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA: ATTESA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

L’ANSA precisa ancora che sarà una circolare del Ministero della Salute, presumibilmente prossima a essere diramata, a definire le modalità attuative delle nuove disposizioni. Intanto, secondo il decreto legge, “è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”.

La cessazione del regime di isolamento per i positivi, inoltre, “consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento”. Si va verso una normalità calmierata, verso un allargamento delle maglie sin qui rimaste piuttosto strette, senza mai abbandonare una buona e doverosa dose di prudenza.

