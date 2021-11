“Covid si combatte con la respirazione”/ Polemica contro Unida, garante detenuti SS

E’ polemica nei confronti di Antonello Unida, il Garante dei detenuti di Sassari, secondo cui l’infezione da covid andrebbe combattuta con la meditazione. Il 59enne, con laurea in Scienze e tecnologie psicologiche, da oltre 15 anni, come ricorda il Corriere della Sera, in prima linea nel fronteggiare le problematiche del mondo penitenziario, e già consigliere provinciale di Sassari (Sardegna), sta facendo un gran discutere a seguito di un video pubblicato sui social in cui lo stesso propone appunto di combattere la pandemia di covid a suo modo: «Come si combatte il “vairus”?», chiede lo stesso Antonello Unida in un video in cui si mostra in costume, in una delle splendide spiagge della costa sarda.

«Con green pass? O con questa cosa: con la respirazione». E così che con le mani giunte sotto l’ombelico, ripete dei continui Oooom. Unida ovviamente è contro il green pass, il passaporto vaccinale, nonostante per entrare nel carcere di Bancali sia obbligatorio esibirlo, e lo stesso istituto penitenziario non ammette deroghe.

“GREEN PASS SI COMBATTE CON LA RESPIRAZIONE”, ANTONELLO UNIDA: “HO ABBRACCIATO I DETENUTI”

Il Garante parla di “follia” quando commenta il green pass, e aggiunge: «Io sono andato a trovare i detenuti anche nei periodi più duri della pandemia e del lockdown. Sono entrato nelle celle, con alcuni detenuti ci siamo abbracciati, con altri ci siamo addirittura allenati in palestra. E non c’è mai stato alcun contagio, non può essere un caso. Ricordo che il vaccino non è un obbligo, ma un diritto. E io faccio una vita morigerata».

Ovviamente il comportamento ‘sponsorizzato’ da Antonello Unida si scontra con quanto raccomandato dagli esperti da ormai due anni a questa parte, da quando è appunto scoppiata la pandemia. Ma il Garante sostiene di non aver mai contratto il virus: «Non può essere un caso. Ricordo che il vaccino non è un obbligo, ma un diritto. E io faccio una vita morigerata».

