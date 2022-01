Covid UK, boom contagi ma pochi morti: perché?/ La Vecchia: “Dosi più distanziate…”

Lo strano caso del Covid in UK sta facendo parlare di sé all’interno della comunità scientifica e fra gli esperti, che si interrogano sulle ragioni del fenomeno. Sì, perché, nonostante la crescita esponenziale del numero di contagi nel Regno Unito, il dato dei morti resta inferiore a quello degli altri Stati del Vecchio Continente alle prese con la recrudescenza pandemica. A evidenziarlo è stato il professor Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’università Statale di Milano, ai microfoni dell’agenzia stampa Adnkronos Salute, che ha parlato di un numero “stranamente basso negli ultimi 6 mesi: hanno in media un centinaio di morti al giorno da diverse settimane, mentre gli altri Paesi europei ne hanno dai 200 ai 300″.

Bollettino vaccini Covid oggi 9 gennaio/ 2,2 milioni di over 50 non vaccinati

In particolare, dopo la prima ondata il numero dei deceduti nei grandi Paesi europei è stato non sostanzialmente diverso, a differenza del totale dei tamponi positivi, soprattutto in Gran Bretagna, perché in UK è stata utilizzata una politica di test rapidi massiccia: “La Gran Bretagna ha mandato i tamponi rapidi a casa della gente gratis e ha fatto sempre un milione di tamponi – ha spiegato La Vecchia –. Quindi, il numero di casi è più alto, mentre il numero di morti nel Regno Unito è basso negli ultimi sei mesi e lì c’è un quesito che si apre: cioè, se non abbiano vaccinato meglio”.

Oltre 150mila morti Covid in UK da inizio pandemia/ 313 decessi nelle ultime 24 ore

COVID UK, IL PROFESSOR LA VECCHIA ANALIZZA NUMERI E DATI

Sulle insolite statistiche connesse al rapporto tra contagi e decessi da Covid in UK, il professor La Vecchia ad Adnkronos Salute ha provato a fornire una spiegazione dal punto di vista scientifico: “Oltremanica hanno usato negli anziani il vaccino Oxford a vettore virale e l’hanno distanziato maggiormente. Quindi, la domanda è se non abbia funzionato di più questa strategia. Loro hanno fatto 55% di Oxford e 45% di Pfizer, iniziando con Pfizer finché c’era solo quel vaccino e poi facendo il vaccino di Oxford agli anziani e Pfizer ai giovani. L’ipotesi potrebbe essere che il vaccino a vettore adenovirale, usato in quella modalità distanziata, abbia una durata più lunga sul rischio di morte”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 8 GENNAIO/ +197.552 casi e 184 morti: dati Min. Salute

In merito alle strategie vaccinali, a guardare i dati UK, sembra che si sia effettivamente ottenuta una protezione superiore in materia di mortalità. L’altro nodo da sciogliere consiste poi nella somministrazione ravvicinata delle dosi, in quanto “tre settimane è un intervallo temporale molto breve, mai considerato prima nella storia dei vaccini. Ma eravamo in una situazione disperata e abbiamo tentato di fare il massimo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA