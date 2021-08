Covid Usa, boom ricoveri fra bimbi/ Pediatri: “Colpa della Delta, e ora le scuole…”

C’è preoccupazione fra i medici degli Stati Uniti per l’aumentare di casi di covid fra i più giovani, a cominciare dai bimbi di età inferiore ai 12 anni. Come si legge su un articolo del Wall Street Journal, autorevole quotidiano d’oltre oceano, a preoccupare sono in particolare i ricoveri in aumenti soprattutto negli stati del sud e del Midwest, con i sanitari che sarebbero pronti ad attendere un peggioramento nelle prossime settimane, quando in tutto il Paese riapriranno le scuole per l’anno 2021-2022.

Tutta colpa, come sottolinea il WSJ, della diffusione della Variante Delta, che partita dall’India si è diffusa a poco a poco in tutto il mondo, facendo schizzare alle stelle i contagi nel Regno Unito, quindi provocando un aumento dei contagi nelle principali nazioni europee, Italia compresa, e arrivando fino agli Stati Uniti. Questa Variante è più contagiosa rispetto all’Alfa e colpisce quasi esclusivamente le persone non vaccinate, e ciò sta appunto provocando un aumento di casi anche fra i bambini. Del resto gli under-12 non sono ancora vaccinabili oltre oceano, e anche la fascia 12-17 anni non ha tassi di vaccinazione elevata, così come emerge dai dati raccolti dall’AAP, l’American Academy of Pediatrics.

COVID USA, BOOM RICOVERI FRA BIMBI: “MAI VISTO NIENTE DI SIMILE PRIMA”

Se da una parte è vero che i bimbi sviluppano molto meno rispetto agli adulti la forma grave del covid, dall’altra è vero che i ricoveri pediatrici sono al punto più alto da un anno a questa parte, così come fatto sapere dal Dipartimento della salute e dei servizi umani, e soprattutto in quegli Stati elencati sopra, dove la Variante Delta si sta diffondendo in maniera più capillare.

Gli ospedali sono comunque pronti ad una nuova ondata, hanno assunto più infermieri, hanno rielaborato i protocolli di dimissione, preparato piani di emergenza anche in vista di una possibile diffusione della MIS-C, la sindrome infiammatoria multisistemica associata al covid. “Tutto questo è diverso da quello che abbiamo visto prima”, affermano molti pediatri, anche se alcuni camici bianchi pensano che la Delta non stia incidendo più di tanto: come sempre il mondo scientifico si divide.

