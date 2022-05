Criptovalute/ Bitcoin recupera e poi perde terreno oggi 20 maggio 2022

Il Bitcoin e lo scambio nel mercato spot dell’euro, oggi ha avuto una giornata di incremento segnata però da più elementi che ne indicavano un’inversione del trend. Ed infatti benché la giornata si sia aperta a quota 27835, ed abbia continuato al rialzo fino a toccare il massimo giornaliero di 29034, la criptovaluta alle ore 16 ha avuto un crollo netto, fino a precipitare da 28727 a 27657, che costituisce il minimo giornaliero.

Criptovalute: il trend giornaliero

Complessivamente però, analizzando il grafico su timeframe giornaliero, risulta ancora il minimo del 12 maggio ed il Bitcoin è in una situazione di stabilità perché riesce ancora a muoversi in un range che va da 27.500 a 28.800. Nonostante le oscillazioni non siano molto movimentate, nonostante la bassa volatilità dell’asset, dovuto ad un decremento della capitalizzazione di mercato rispetto a qualche settimana fa, il bitcoin è ancora accompagnato da segnali ribassisti di forte intensità.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Bitcoin ha perso complessivamente il 3,83% rispetto alla giornata di ieri ed è quotato 27470. La capitalizzazione di mercato è diminuita fino ad arrivare a 525,5 miliardi di euro e il volume nelle 24 ore si è tenuto a 31,5 miliardi, con una perdita del 4,78%. La variazione di prezzo nelle 24 ore è aumentata del 1,01%, ma diminuisce quella a 7 giorni del 2,76%.

Il Bitcoin cash (BCH) perde il 4,64% portandosi ad una quotazione di €178. La capitalizzazione di mercato è di 3,4 miliardi di, mentre il volume nelle 24 ore È di 2,7 miliardi con una diminuzione del 4,38%. La variazione di prezzo giornaliera nelle 24 ore è inferiore rispetto a ieri del 3,66 %, mentre quella 7 giorni è inferiore del 9,7%. Il Bitcoin cash ho perso in un anno il 77,99%.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) ha avuto una perdita del 3,36% portandosi ad una quotazione di 1845,47. La capitalizzazione di mercato scende complessivamente a 224,2 miliardi di euro e il volume nelle 24 ore su coinbase e resta di 15,1 miliardi di euro. La variazione di prezzo 7 giorni è inferiore rispetto ad una settimana fa del 7,8%, mentre la variazione di prezzo nelle 24 ore è diminuita di 2,57% il volume nelle 24 ore è diminuito del 16,65%.

Ripple (XRP) è diminuito del 2,13 % portandosi a quotazione 0,39. La capitalizzazione di mercato è di 18,8 miliardi di euro mentre il volume nelle 24 ore diminuito fino ad arrivare a quota 1,5 miliardi di euro, con una perdita complessiva del 4,16%. La variazione di prezzo nelle 24 ore diminuita del 2,9%, mentre quella 7 giorni è diminuita del 6,1%.

