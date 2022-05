Criptovalute/ Giornata ancora rossa per i listini oggi 14 maggio 2022

Mercato delle criptovalute è in risalita dello 0,42%. Si tratta in realtà di una correzione fisiologica dovuta al crollo dei giorni scorsi. Infatti la variazione percentuale giornaliera delle maggiori criptovalute è ancora in territorio negativo.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Sebbene Bitcoin (BTC) stia recuperando, la sua quotazione resta a 27978 euro, con una variazione giornaliera negativa al -2,63 %.

La capitalizzazione di mercato è calata fino ad arrivare a quota 531,6 miliardi di euro, mentre il volume nelle 24 ore di 28,3 miliardi di euro ha subito un calo del 34,62%. La variazione di prezzo nelle 24 ore è diminuita del 5,15%, mentre quella a 7 giorni del 20,0 4%.

L’apertura della giornata è avvenuta a quota 27677, mentre il massimo giornaliero ha toccato i 28056 euro. Il minimo giornaliero è arrivato a quota 27511.

Bitcoin cash (BCH), anche il fratello minore di Bitcoin è riuscito a perdere il 6,81% rispetto alla giornata di ieri. La quotazione avviene in territorio negativo a 185 euro, mentre la capitalizzazione di mercato è di 3,5 miliardi di euro il volume nelle 24 ore è di 3,1 miliardi di euro ed ha perso la 11,09% rispetto a ieri. Negativa anche la variazione di prezzo nelle 24 ore con – 6,79%, mentre quella 7 giorni ha perso pesantemente il 30,43%.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) va male anche oggi perdendo il 2,38% e portandosi a quota 1929,55 euro. La capitalizzazione di mercato diminuisce fino a 230,4 miliardi e il volume nelle 24 ore di 16,4 miliardi di euro, diminuito dunque del 35,84% nelle 24 ore. Anche la variazione di prezzo nelle 24 ore è fortemente negativa con – 6,64% in 7 giorni e di meno 26,96% in 30 giorni.

Ripple (XRP) diminuisce del 3,67% rispetto alla giornata di ieri con una capitalizzazione di mercato di 19,2 miliardi di euro ed un volume nelle 24 ore di 2 miliardi diminuito del 33,4%. Anche la variazione di prezzo a 7 giorni è diminuita del 30,55% mentre quella nelle 24 ore del 3,14%. Attualmente la criptovaluta è scambiata a 0,40 centesimi di euro ed in un anno ha perso oltre il 70% del suo valore.

