Criptovalute/ Il bitcoin rompe pure i 21 mila, anche oggi -6,7% del mercato

Il mercato delle criptovalute perde anche oggi quasi il 7%. Il bitcoin apre in negativo e prosegue peggio: dopo aver rotto i 21 mila euro pur aprendo a 20590 e rimbalza sul minimo giornaliero a 19177 euro.

Criptovalute: il trend periodico

Dopo aver toccato il minimo giornaliero alle ore 11 del mattino il Bitcoin ha tentato un recupero che comunque non creerà l’inversione del trend, anche se pare che il minimo di medio termine sia stato toccato proprio oggi. Il Bitcoin ha dunque performato nuovamente in rialzo, toccando il massimo giornaliero alle ore 15 a quota 20890 che segue il massimo delle 4 del mattino a quota 21210. I massimi decrescenti seguiti dai minimi decrescenti comunque indicano un trend ribassista massimo che, non a caso, si traduce anche sul grafico di medio termine dove il Bitcoin pare ancora in aperta discesa.

Criptovalute: Bitcoin e bitcoin cash

Il Bitcoin (BTC) nella giornata di oggi perde il 2,56% ed è attualmente quotato 20732 euro.la capitalizzazione di mercato scende drammaticamente sotto i 400 miliardi e si ferma 395,3 miliardi di euro. Il volume nelle 24 ore di 46,5 miliardi di euro e registra un decremento del 24,94%. La capitalizzazione del Bitcoin copre comunque il 37% del mercato generale. La variazione di prezzo nelle 24 ore è diminuita del 2,66 %, ma quella settimanale del 30,06%.

Il prezzo di Bitcoin cash (BCH) è attualmente 112 euro ed ha subito un decremento giornaliero del 8,56%. La capitalizzazione di mercato è scesa a 2,1 miliardi di euro è il volume nelle 24 ore è di 1,6 miliardi di euro, in diminuzione del 8,79%. Anche la variazione di prezzo giornaliera e negativa con un -8,96 % la variazione di prezzo a 7 giorni è diminuita del 34,79%.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) è crollato del 11,65% ed è attualmente quotato 1039 euro. La capitalizzazione di mercato è di 128,1 miliardi di euro e il volume nelle 24 ore di 26,9 miliardi di euro in diminuzione del 22,65% attualmente la criptovaluta copre il 12% del mercato generale delle criptovalute in termini di capitalizzazione. La variazione di prezzo nelle 24 ore è diminuita del 9,11%, quella settimanale del 38,69%.

Crolla anche ripple (Xrp) ma meno delle altre perché oggi perde soltanto lui 1,78 % e si tiene ad una quotazione di 0,30 euro con una capitalizzazione di mercato di 14,5 miliardi di euro ed un volume nelle 24 ore di 1,6 miliardi di euro in diminuzione del 26,36% la variazione di prezzo nelle 24 ore diminuita del 2,99%, mentre quella settimanale del 22,35%.











