Criptovalute/ Oggi il mercato è debole e bitcoin resta sotto i 20 mila

Il Bitcoin nella giornata di oggi ha riaperto nuovamente al ribasso, salvo aver recuperato quasi 1000 euro con il massimo giornaliero delle ore 10, dove ha toccato i 20291 euro per poi precipitare di nuovo a 19500 euro.

Il mercato oggi è in flessione del 1,90% e vede il Bitcoin (BTC) ad una quotazione di 19531 euro. La sua capitalizzazione di mercato di 372,8 miliardi di euro, mentre il volume nelle 24 ore di 27,3 miliardi di euro in diminuzione del 27.78 %. Anche la variazione di prezzo giornaliera in negativa con una perdita del 2,48%, mentre quella settimanale ha perso il 30,12%

È positiva la variazione del Bitcoin cash (BCH) che recupera il 6,34% portandosi ad una quotazione di 112 euro, con una capitalizzazione di mercato di 2,2 miliardi di euro ed un volume nelle 24 ore di 1,7 miliardi di euro che registra dunque un incremento giornaliero del 8,59%. Positiva quindi anche la variazione di prezzo che recupera il 5,76%, Ma resta sempre negativa su base settimanale con una diminuzione del 29,33%.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Ethereum (ETH) perde lo 0,95% in un giorno portandosi ad una quotazione di 1028 euro ed un volume che ha perso il 36,59% nelle 24 ore con 16,1 miliardi di euro su una capitalizzazione di mercato di 125,4 miliardi di euro. Negativa anche la variazione di prezzo settimanale che è diminuita del 37,36 %, quella giornaliera invece diminuita del 3,45%.

Ripple (XRP) invece ha recuperato leggermente lo 0,93 %, pur avendo un volume nelle 24 ore di 1,4 miliardi di euro con una diminuzione del 18,1% è una capitalizzazione di mercato di 14,7 miliardi di euro. Diminuisce anche la variazione di prezzo settimanale del 16,59% ed una nelle 24 ore che aumentato dello 0,95%.

