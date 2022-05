Criptovalute/ Quotazione oggi 25 maggio 2022

Il Bitcoin nella giornata di oggi è riuscito a risalire rispetto agli ultimi due giorni dove ha avuto delle performance più che negative. In realtà l’incremento giornaliero non è riuscito ad invertire il trend e la criptovaluta è attualmente scambiata ancora 27791 euro.

Criptovalute: trend e previsioni

Non a caso gli indicatori indicano un’inversione ribassista in atto che potrebbe configurarsi come una prosecuzione del trend anche sul timeframe giornaliero. Ciò significa che il Bitcoin potrebbe crollare di altri 8000 euro così come prevedono alcuni analisti? È probabile.

Nonostante tutto il mercato delle criptovalute è in rialzo anche se di poco: la giornata di oggi ha segnato un rialzo dello 0,03%. Ma si tratta di un residuo del recupero di ieri poiché la maggior parte delle criptovalute sta performando male già a partire da oggi.

Criptovalute: Bitcoin e Bitcoin cash

Il Bitcoin (BTC) recupera al 1,19% portando la capitalizzazione di mercato a 529 miliardi di euro. Il volume nelle 24 ore di 24,8 miliardi di euro, con una diminuzione del 2,97%. La variazione di prezzo giornaliera è aumentata del 2,4%, mentre quella settimanale soltanto del 1,77%.

Se Bitcoin tiene ancora, Bitcoin cash (BCH) non è dello stesso avviso perché oggi perde 0,51%, portandosi ad una quotazione giornaliera di 179 euro. La capitalizzazione di mercato è di 3,4 miliardi di euro, mentre il volume delle 24 ore è di 2,6 miliardi di euro con un incremento del + 9,53%. Resta positiva la variazione di prezzo 7 giorni con un incremento del 0,34 %, ma scende quella giornaliera di 1,7%.

Criptovalute: Ethereum e Ripple

Male per Ethereum (ETH) che oggi perde lo 0,35 % portando la capitalizzazione di mercato a 222,6 miliardi di euro, mentre il volume nelle 24 ore è di 12,3 miliardi di euro con una diminuzione del 4,98%.

Ripple (XRP) invece oggi incrementa la sua posizione soltanto dello 0,12% Ma resta a 0,38 centesimi di euro. La capitalizzazione di mercato è di 18,2 miliardi di euro mentre il volume nelle 24 ore di 1,4 miliardi di euro con una perdita del 5,43%. La variazione di prezzo nelle 24 ore è diminuita del 1,38% mentre quella a 7 giorni del 2,01%.











