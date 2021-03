Crisanti “Test rapidi non scoprono varianti”/ “Con 30mila casi al dì si chiuda tutto”

Lancia l’allarme il professore di microbiologia dell’università di Padova, Andrea Crisanti, in merito alle nuove varianti. Interpellato dai microfoni di SkyTg24 ha spiegato: “Ci sono varianti del Covid totalmente invisibili ai test rapidi e questo pone un problema serissimo di sanità pubblica”. Da un paio di mesi a questa parte si è deciso di introdurre nel classico bollettino giornaliero sul coronavirus anche i test antigenici rapidi, ma secondo Crisanti rappresenta un errore: “Fra poco pubblicheremo un lavoro scientifico a disposizione di tutti quanti, inserire i test rapidi nell’indice di positività è uno sbaglio“.

Il virologo aggiunge: “Inorridisco quando i test rapidi vengono utilizzati nel modo sbagliato perché contribuiscono a diffondere il virus soprattutto nelle comunità”. Il docente dell’ateneo padovano sottolinea come a causa delle nuove varianti non siano più tollerabili alcuni errori commessi in precedenza: “Le misure per contrastare le varianti del Covid non cambiano, ma gli errori che erano tollerati con quelle precedenti a quella inglese non sono tollerate, perché ha un’infettività molto più elevata. Adesso basta anche un piccolo sbaglio per essere infettato”.

CRISANTI: “VACCINARE TUTTI IN ITALIA ENTRO L’ESTATE? AMBIZIOSO”

Sulla campagna di vaccinazione, che ha l’obiettivo di sottoporre il siero a tutti gli italiani entro l’estate dopo le parole di ieri di Draghi, Crisanti commenta parlando di “Obiettivo ambizioso. Per vedere se è realizzabile, dobbiamo utilizzare qualche termine di paragone. L’Inghilterra ha effettuato circa 24 milioni di immunizzazioni in 3 mesi con una dose sola. Per fare come loro dovremmo avere 40 milioni di dosi in 3-4 mesi. Non voglio essere pessimista, ma tutti gli italiani vorrebbero essere sorpresi di fare meglio dei nostri vicini europei”. Infine il suo consiglio per il prossimo Dpcm: “E’ la direzione giusta (si riferisce alla proposta del Cts di fare un lockdown stile Natale nei weekend ndr) ma va intrapresa con urgenza – dice ai microfoni de La Stampa – la settimana prossima sarà cruciale: se il contagio supererà i 30mila casi al giorno bisognerà chiudere tutto”.



