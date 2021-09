Crisanti vs Meloni/ “Tampone più efficace del vaccino? È una baggianata”

Il dibattito politico sul green pass non si placa, un altro fronte aperto è quello dei tamponi gratuiti. Diverse forze politiche hanno invocato la gratuità dei test anti-Covid, trovando diverse opinioni discordanti dal mondo scientifico. Chi è particolarmente scettico di fronte alla proposta è Andrea Crisanti…

Intervenuto ai microfoni di Piazzapulita, il microbiologo ha spiegato: “Se noi mettiamo i tamponi gratuiti di fatto neutralizziamo qual è l’effetto del green pass, cioè indurre le persone a vaccinarsi. Per questo sono totalmente contrario a fare il tampone gratuito”.

CRISANTI VS MELONI: “HA DETTO UNA BAGGIANATA”

Poco dopo nel mirino di Andrea Crisanti è finita Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia recentemente ha affermato che il tampone è più efficace del vaccino nel contenimento della pandemia, secca la replica dell’esperto: “No, no, no, è assolutamente una baggianata. Il vaccino ha una capacità di protezione elevatissima e su grandi numeri ha anche un grossissimo ruolo contro la trasmissione, specialmente entro i primi sei mesi“. Andrea Crisanti ha poi ribadito: “Su questo non c’è dubbio: il tampone è una misura provvisoria che ti dice che in quel momento non sei infetto, ma puoi infettarti il giorno dopo o potresti avere una carica virale bassissima che il tampone non rileva”.

