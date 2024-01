Crisi della droga in Uk: sequestri record di cannabis/ Tolleranza zero sia su fornitura che su possesso

La droga è in crisi in Uk a causa di sequestri record. La quantità di foglie di cannabis, la droga psicoattiva di classe B, intercettata dalla polizia e dalle forze di frontiera, è secondo i dati riportati dal Daily Mail raddoppiata anno dopo anno, dalle 35 tonnellate nel 2021/22 alle quasi 70 tonnellate nel 2022/23. È la il dato più rilevante da quando sono state avviate le registrazioni. Anche le altre sostanze stupefacenti stanno seguendo il medesimo blocco.

CAOS MIGRANTI/ Regno Unito e Rwanda, il modello Italia-Albania ora dipende dai Lords

Il Ministero dell’Interno stima che le autorità hanno confiscato 92 tonnellate di droghe illegali nell’anno da marzo 2022 a marzo 2023, il massimo negli ultimi 18 anni, per un valore di mercato di 2 miliardi di sterline. Oltre alla cannabis, in cima alla lista c’è la cocaina in polvere, una droga di classe A. Anche i sequestri di crack sono aumentati del 25%, ma in precedenza si era riusciti a far meglio. I sequestri di eroina invece sono diminuiti di un terzo, così come quelli di ketamina, un tranquillante veterinario diventato sempre più popolare come droga ricreativa illegale.

Bronson Battersby, bimbo di 2 anni morto di fame/ Trovato abbracciato al papà deceduto giorni prima

Crisi della droga in Uk: sequestri record di cannabis, le motivazioni

Chris Philp, ministro della Polizia, ha dichiarato che la crisi della droga in Uk deve andare avanti. “Non molleremo quando si tratterà di smantellare le imprese criminali e di imprigionare coloro che sono coinvolti in questo commercio senz’anima. “Le statistiche di oggi parlano da sole, inviando un chiaro messaggio ai criminali che saranno catturati. Questo governo adotta un approccio di tolleranza zero sia verso la fornitura che verso il possesso di droghe illegali e sono grato alle forze di frontiera e agli agenti di polizia per stare proteggendo la nostra comunità da queste sostanze pericolose”.

Uk, migranti illegali deportati in Ruanda: legge approvata/ Sunak ricompatta i Tory e vince alla Camera

Harry Shapiro, direttore dell’organizzazione di consulenza sulla droga DrugWise, ha ammesso che non è chiaro il motivo per cui i sequestri di alcuni tipi di droga siano aumentati così bruscamente piuttosto di altri. “Forse c’è un flusso di informazioni da una buona fonte”, ha ipotizzato. Nonostante ciò, è difficile stabilire un collegamento tra i sequestri e la quantità di droghe illegali consumate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA