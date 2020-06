Cristiana Pedersoli, figlia Bud Spencer/ “Ogni tanto papà mi manda dei messaggi”

Cristiana Pedersoli, figlia Bud Spencer, oggi ospite de La Vita in Diretta, ha raccontato nuovi ed inediti dettagli sull’amato padre, il gigante buono del cinema nostrano: “Era tutto grande in lui: le mani, i piedi… Era una taglia xxl, del resto! Il suo profumo era inconfondibile”, ha raccontato a Lorella Cuccarini ed al pubblico di Rai1, con estremo amore, la figlia Cristiana. Bud, nei racconti della donna, è sempre stato “un sognatore ed ha continuato ad esserlo” fino alla fine. Anche per questo, ha spiegato, “rappresentava il papà di tutti”, come le continuano a dire molti suoi fan. “L’unione della famiglia, è questo il messaggio importante che è arrivato ai suoi fan”, ha aggiunto. Per Cristiana papà Carlo ha rappresentato un padre affettuoso: “non era il classico padre che ti dice cosa fare, con il suo esempio ti faceva capire cosa era giusto e sbagliato”. Era un uomo “divertente, gioioso, emanava calma e tranquillità ed aveva energia così bella”, ha aggiunto la figlia. Ma Bud Spencer è stato anche un uomo che ha sempre avuto un grandissimo rispetto per la moglie e per tutte le donne. “Aveva un grande rispetto e un amore per le donne ma stargli vicino non è stato facile per mia madre, era uno spirito libero e non si riusciva a catturare, svolazzava e rincorreva la vita”.

CRISTIANA PEDERSOLI RICORDA IL PAPÀ BUD SPENCER

Cristiana Pedersoli nel corso dell’intervista a La Vita in Diretta ha anche ricordato i famosi Spaghetti alla Maria, in onore della moglie: “Erano dei semplici spaghetti al pomodoro fresco che anche Terence Hill esige vengano fatti quando viene a trovarci a casa nostra”, ha ricordato con affetto. Immancabile il ricordo di un momento unico della carriera del padre, quello del David: “E’ stata l’unica coppia dello spettacolo che non ha mai litigato. Il loro segreto? Erano due gentiluomini e hanno avuto sempre grandissimo rispetto, una delle eredità che mi ha lasciato? Mai un segno di rabbia o invidia, mai un sentimento negativo verso la vita e le persone e forse per questo lo hanno amato”. Bud è stato non solo un padre splendido ma anche un nonno molto affettuoso e carino, “nell’ultima parte della sua vita si prodigava in consigli sulla vita. Aveva la resilienza insita in lui”, ha ricordato ancora la figlia. Poi Cristiana, in chiusura, ha ricordato anche un aneddoto molto particolare: “Papà manda ogni tanto dei messaggi”, ha dichiarato. Ha così ricordato il suo primo messaggio dopo la scomparsa: “Il primo è arrivato attraverso un suo fan: dopo due mesi che papà era andato via mi disse che aveva un messaggio da mio padre che doveva darmi e insisteva che dovevo trovare questa credenza in casa mia in cui vi era un messaggio. Dopo un po’ di volte in cui dicevo che non lo trovavo, alla fine sono andata in casa di mia madre e ho visto il mobile come descritto e nel secondo cassetto a destra c’erano dei bigliettini. Alla fine trovo una scatola blu, apro e c’era la foto di mio padre abbracciato a sua madre e per me è stato un colpo al cuore, significava sto bene sono abbracciato alla mia mamma”.



