Cristiano Caccamo fidanzato con Francesca?/ I presunti flirt dell’attore

Chi è la nuova fidanzata di Cristiano Caccamo?

Cristiano Caccamo è fidanzato? Il giovane attore è da sempre molto riservato sulla sua vita privata. Secondo quanto riportato da Very inutil people Caccamo non dovrebbe più essere single. L’indizio arriva dalle storie di Instagram di Diana Del Bufalo, grande amica dell’attore: in una foto appare una ragazza, che risponde al nome di Francesca, con il volto oscurato dall’emoji di un disco. È lei la nuova fidanzata di Cristiano Caccamo? All’attore, classe 1989, sono stati attribuiti diversi flirt, che però non hanno avuto conferma. In primis con la collega Diana Del Bufalo: i due si sono conosciuti sul set della fiction “Che Dio ci aiuti” e hanno partecipato insieme alla prima stagione di “Celebrity Hunted”. I due attori sono grandi amici, se c’è stato qualcosa in più non è mai stato reso noto.

I flirt di Cristiano Caccamo

Si è vociferato anche di un flirt tra Cristiano Caccamo e Valentina Romani, conosciuta sul set di “Questo è il mio paese”. Tuttavia, i gossip sono stati subito smentite dai due attori. Infine c’è Federica Zacchia, con cui Caccamo ha recitato nel 2015 in “Cenere”. Anche in questo caso, non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale e i due hanno raccontato di essere molto amici. “Con le mie best“, ha scritto su Instagram pubblicando uno scatto con Federica e Diana Del Bufalo. Qualche anno fa, precisamente nel 2016, l’attore aveva rivelato a Vanity Fair di non essere impegnato da un po’ di tempo e aveva aggiunto: “Non ho mai vissuto un amore non corrisposto, ma mi è capitato di accorgermene dopo aver perso la ragazza che amavo. È quando perdiamo qualcosa che ci rendiamo conto di quanto fosse preziosa. Purtroppo, quando l’ho capito, lei non mi ha più voluto con sé”.

