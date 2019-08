Cristiano De André e la figlia Alice/ Video, complicità e risate: “infastidito” ma…

Gli appassionati del gossip sentono spesso parlare di Francesca De André, la nota figlia del cantante Cristiano De André con il quale da anni non ha rapporti. Non tutti però sanno che oltre a Francesca, Cristiano ha altre due figlie (e un unico figlio maschio, Filippo): una è Fabrizia, che il pubblico di Canale 5 ha visto spesso anche ospite nello studio di Barbara d’Urso, l’altra e meno nota è invece Alice. È proprio lei l’unica ad aver un ottimo rapporto con il cantante, figlio di Fabrizio De André. Nata dall’unione tra Cristiano e Sabrina La Rosa, Alice è nata a Tempio Pausania, in Sardegna, e ha 19 anni. È lui a postare su Instagram un breve filmato che la vede proprio assieme al suo ben noto padre, intenta a stuzzicarlo un po’.

Alice De André e la complicità con papà Cristiano

Alice De André ha postato su Instagram, dove conta oltre 10 mila follower, nelle stories pochi secondi in cui prende in giro suo padre mentre lui è impegnato a guardare delle cose sul suo smartphone. “Infastidito”, scrive poi la bella Alice sul video in questione. Brevi momenti di quotidianità che tuttavia palesano il bellissimo rapporto che lega Cristiano alla minore delle sue figlie. D’altronde sono invece ben noti i rapporti che intercorrono tra il cantante e Francesca De André, con la quale proprio di recente c’è stato l’ennesimo litigio attraverso i social dopo quello che è parso essere un tentativo di riavvicinamento a sua figlia dopo tanti battibecchi.

