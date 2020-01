Cristiano Pasca, Alopecia da stress/ “Si può arrivare a ‘sti livelli?”, testa rasata

Cristiano Pasca, l’inviato de Le Iene, si è rasato a zero. Il nuovo look ha un motivo ben preciso e lui, lo racconta ai follower su Instagram. “Si chiama Alopecia Areata, una temporanea perdita di capelli in alcune parti del capo. Si, mi è venuta, non ho deciso di fare il sequel di “Taxi Driver”, e ho rasato tutto per tenere la testa sotto controllo. Tranquilli, ricresceranno… e anche prima di quello che pensavo… non mi vergogno di mostrarmi anzi… mi sento pure figo così”, racconta il simpatico inviato palermitano. Come mai si è accorto di questa malattia? Andando comunemente dal barbiere: “Per caso! Pensate come sono rimasto… Dopo aver fatto tutte le analisi e avere escluso le cose più gravi (tra cui malattie autoimmuni che quando me le hanno ipotizzate mi sono cagato addosso) i medici hanno detto che la causa è… LO STRESS! Capite? Soltanto lo schifosissimo cazzo di stress di merda! Ma si può davvero arrivare a sti livelli?”.

L’inviato de Le Iene prosegue, facendo anche una riflessione che fa particolarmente bene a tutti noi: “È da stupidi uccidersi per continuare a seguire persone sbagliate, fare scelte sbagliate, lavori sbagliati, vivere in posti sbagliati… ci fa solo male! Non vale la pena… davvero! Soprattutto quando scopri che il tuo corpo all’improvviso si ribella e fa delle cose incredibili contro se stesso. Ecco ho deciso di fargli fare cose incredibili PER SE STESSO! È ora di fermarsi e ripartire… completamente nuovi! Fermatevi ogni tanto, riflettete e respirate! Io non mi farò più fottere, giuro!”. Cristiano Pasca ha perfettamente ragione, nulla da aggiungere se non qualche commento degli estimatori, a cominciare dalla collega Roberta Rei che scrive: “Comunque sei bono così”, con tanto di emoji con il cuore. “Scendi a Palermo, mangia bevi e te ne fotti, e cmq i capelli così ti stanno meglio”, gli suggerisce Cetty. “Ma sai che stai quasi meglio?! Hai una bella testa! Stai bene rasato. Ti fa il viso molto snello. Stai proprio bene!”, scrive invece Ele.

