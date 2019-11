Cristiano Ronaldo e Georgina si sono sposati/ “Nozze in gran segreto in Marocco”

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati: questa la bomba sganciata da Novella 2000. Secondo la rivista di gossip, il fuoriclasse della Juventus e la sua compagna si sono uniti in matrimonio in gran segreto: cerimonia blindata in Marocco e nessun paparazzo, ma nonostante ciò la notizia è filtrata. Fiori d’arancio in casa CR7, dunque, dopo mesi di voci e indiscrezioni: il portoghese aveva ammesso di voler sposare la modella argentina in diverse interviste ed ora ecco il grande passo. Novella 2000 sottolinea che alla base della decisione di sposarsi in Marocco sembrerebbe esserci Dolores Aveiro, madre dell’attaccante lusitano, che non avrebbe accolto con grande gioia la notizia del lieto evento. Le gelosie di mamma, ma non solo…

“CRISTIANO RONALDO E GEORGINA SI SONO SPOSATI IN MAROCCO”

Come dicevamo, gioia contenuta per la madre di Cristiano Ronaldo: la rivista di gossip ha evidenziato che l’ex Real Madrid avrebbe cambiato qualcosa nel proprio testamento per tutelare maggiormente Georgina Rodriguez, neo moglie e mamma dei suoi figli. Una fonte anonima ha spiegato a Novella 2000: «Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina». Non ci resta che attendere la conferma (o la smentita) di Cristiano Ronaldo, che ha spesso utilizzato i social per rispondere alle indiscrezioni giornalistiche. O, magari, potrebbe anche bastare un indizio alla prossima uscita pubblica della coppia, come la stessa fede al dito…

