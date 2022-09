Cristina Chiriac, moglie Abel Ferrara/ “La compagna della mia vita” e la figlia Anna

Chi è Cristina Chiriac, moglie di Abel Ferrara

Cristina Chiriac, modella e attrice moldava, è la moglie del regista Abel Ferrara, di una quarantina d’anni più grande di lei. “La compagna della mia vita”, così il regista americano ha definito al giovane moglie, come riporta il Corriere della Sera. Cristina è apparsa in “Tommaso”, film del marito, con Willem Dafoe che racconta i sogni e le paure più accese di Ferrara. In “Alive in France” la moglie Cristina fa la corista, in una scena si spoglia in modo sensuale. il regista newyorkese e la moglie vivono a Roma, nel rione Esquilino. Il regista si è trasferito in Italia dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. La coppia ha avuto una figlia, Anna (anche lei ha recitato nel film del padre “Tommaso”, del 2019)

Abel Ferrara: le figlie Endira, Lucy e Anna

In precedenza Abel Ferrara è stato sposato con Nancy Ferrara, sposata nel 1992. Il regista ha due figlie adottive: Endira e Lucy. “Ho due figlie grandi, che hanno 32 e 27 anni, e non sempre sono stato il padre ideale. Ma lo sono diventato. Adesso ci sono, per loro e per Anna”, ha detto recentemente a GQ. Ferrara ha avuto anche una relazione con l’attrice Shanyn Leigh (che appare in sette dei suoi film, dal 2005 al 2014). È molto amico di Asia Argento: “Io e Asia siamo amici al 100%. Guarda che è meglio averla di fianco che trovarsela agguerrita di fronte! No, a parte gli scherzi è una nostra attrice, io e il mio staff le vogliamo davvero bene e la sosterremo sempre e senza alcun dubbio”, ha detto a Cinematographe.

