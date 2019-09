Cristina D’Alberto Rocaspana moglie Daniele Liotti/ Vita privata lontana dai social..

CRISTINA D’ALBERTO ROCASPANA E LE VACANZE CON DANIELE LIOTTI

Cristina D’Alberto Rocaspana è conosciuta per la sua partecipazione alla soap italiana Un posto al sole, ma pochi sanno che è la compagna di Daniele Liotti. La modella e attrice italo-spagnola è altrettanto amata dai fan dello Stivale, anche se poco spesso accostata al compagno. Non è sfuggito invece il pancione apparso due anni fa al di fuori delle telecamere e subito finito al centro dell’attenzione nazionale, per via dell’imminente nascita della secondogenita Beatrice. Anche in questo caso è stato l’attore a rilasciare diverse dichiarazioni fra stampa e tv, mentre Cristina ha preferito rimanere in ombra e dedicarsi alla loro piccolina. Oggi, 15 settembre 2019, Daniele Liotti sarà ospite di Domenica In per parlare del nuovo inizio di Un passo dal cielo 5, la fiction che pochi giorni fa è ritornata sul piccolo schermo della Rai. Parlerà anche della sua dolce metà? Staremo a vedere. Silenzio assoluto intanto da parte di Cristina sulle ultime vacanze trascorse in famiglia. Sappiamo che l’attore e la moglie preferiscono mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori e per questo si sa ben poco di come abbiano vissuto i mesi estivi.

LA LOVE STORY NATA PER CASO TRA CRISTINA D’ALBERTO ROCASPANA E DANIELE LIOTTI

Da Greta di Un posto al sole a Cristina D’Alberto Rocaspana il passo è davvero breve, soprattutto perché le due condividono lo stesso volto. Fra finzione e realtà si insinua anche il matrimonio felice con il compagno Daniele Liotti. I due si sono persino presentati insieme in una puntata di Verissimo di alcuni anni fa, in occasione della nascita della figlia Beatrice. I fan ricorderanno di certo le emozioni vissute e condivise in quell’occasione, quando hanno rivelato al grande pubblico di aver dato alla luce la piccola di casa in gran segreto. La notizia infatti era sfuggita ai giornali di gossip ed entrambi sono stati fin troppo bravi a mantenere questo grande scoop lontano da qualsiasi riflettore, per poi svelare tutto solo un mese più tardi. Nella stessa puntata Cristina ha inoltre rivelato alla padrona di casa come la sua storia d’amore con Liotti sia nata quasi per caso, grazie a piccoli elementi in comune. Come per esempio gli stessi amici e persino gli stessi luoghi in cui trascorrere le giornate. Una cosa tira l’altra e adesso vivono sulla scia di un grande amore.

