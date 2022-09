Cristina D’Avena, uomo nudo al concerto di Ladispoli/ Palpeggiate ragazze: denunciato

Choc al concerto di Cristina D’Avena a Ladispoli: un uomo nudo ha fatto irruzione palpeggiando le ragazze presenti allo stesso evento. A riportare la notizia sono i colleghi di Fanpage citando Il Messaggero, e spiegando che l’episodio si è verificato nella serata di martedì in piazza Rossellini: una volta scoperto, il maniaco è stato arrestato dalla polizia, nonostante il tentativo di dileguarsi fra la folla dello stesso. L’uomo, portato in seguito in commissariato, è stato denunciato a piede libero ed è accusato di violenza sessuale.

Bimba di 12 anni morta schiacciata da altalena/ “Ho visto il sangue sul suo viso...”

Molti coloro che hanno notato questa figura sospetta aggirarsi fra la folla del concerto di Cristina D’Avena a Ladispoli, a cominciare dalle ragazze presenti per ascoltare le mitiche sigle dei cartoni animati che hanno fatto la storia della tv italiane. Le giovani hanno spiegato che l’uomo, risultato poi essere un 65enne italiano, continuava ad avvicinarsi alle donne del pubblico quasi completamente svestito, e alcune di essere sarebbero state palpeggiate. A quanto pare, infatti, l’uomo avrebbe approfittato della calca per “allungare le mani” sulle presenti, che nel contempo non riuscivano ad evitarlo vista appunto la presenza di tanta gente.

Terremoto oggi Arquata del Tronto M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche il Vesuvio

NUDO AL CONCERTO DI CRISTINA D’AVENA: NUMEROSE LE TESTIMONIANZE

Una volta che è stata lanciata l’allarme, l’uomo ha tirato su la cerniera dei pantaloni ed ha provato a darsi alla macchia approfittando della ressa, ma fortunatamente le autorità lo hanno avvistato e catturato. Gli agenti della polizia, giunti in maniera pressochè immediata sul posto, hanno scoperto l’uomo in piazza Rossellini a Ladispoli, dove è stato poi arrestato e nel contempo salvato dalla folla.

Sparsa la voce, infatti, i presenti hanno iniziato ad avvicinarsi pericolosamente al maniaco con l’obiettivo di linciarlo e aggredirlo, ma la polizia lo ha portato via prima che la situazione degenerasse completamente. Fanpage riporta di numerose ragazze che hanno testimoniato contro l’arresto, dicendo di averlo visto mezzo nudo al concerto.

Incidenti oggi, bimba di 4 anni morta in A12/ A Novara 18enne deceduto in moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA