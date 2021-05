Cristina e Caterina, figlie Marino Bartoletti/ Orfane di madre ma sempre…

Cristina e Caterina sono le figlie di Martino Bartoletti, il giornalista che qualche anno fa è balzato agli onori della cronaca per via della scomparsa prematura della moglie Carla morta schiacciata da una porta finestra. Dal loro matrimonio sono nate appunto le due figlie, Cristina e Caterina, di cui non sappiamo molto se non che sono riuscite a dare tre nipoti a Bartoletti e che quindi sono felicemente accompagnate nella loro vita personale. La più nota tra le due è comunque Caterina visto che nella vita non fa un lavoro ‘normale’ ma uno in cui, proprio come suo padre, bisogna stare spesso sotto i riflettori. Quelli che illuminano la figlia di Martino Bartoletti però non sono i riflettori della televisione bensì quelli del teatro che lei ama, pratica e insegna.

Carla Brunelli, moglie Marino Bartoletti/ Morta in un incidente domestico nel 2016

Cristina e Caterina, figlie Marino Bartoletti, chi sono e cosa fanno nella vita?

In particolare, secondo i bene informati, Caterina Bartoletti è un’attrice teatrale e non solo visto che nella vita si occupa di insegnare teatro ai bambini e agli adolescenti ma anche ai principianti. La sua passione è iniziata venti anni fa quando ha iniziato gli studi a Bologna presso la scuola Galante Garrone in cui si è diplomata. Da sempre ha studiato e amato il teatro e, a quanto pare, anche la sorella ha seguito le sue orme visto che, tra le poche cose che sappiamo, sembra che la sua professione sia quella di scenografa. Agli studi entrambi associano poi la loro professione muovendo i loro primi passi nel mondo dello spettacolo ma senza mai approfittare del cognome del padre, questa è la cosa che lo rende fiero. Cosa dirà delle sue figlie ospite ad Oggi è un altro giorno?

LEGGI ANCHE:

Pierpaolo De Mejo, nipote Alida Valli/ "Insieme abbiamo rivisto tutti i suoi film"Larry e Carlo De Mejo, figli Alida Valli/ Attore e musicista jazz

© RIPRODUZIONE RISERVATA