Cristina Mazzavillani, moglie Riccardo Muti/ 51 anni insieme nel nome della musica

Riccardo Muti non ha di certo bisogno di presentazioni ma sicuramente la moglie non è famosa come il noto direttore d’orchestra. Lei è Cristina Mazzavillani e da 50 anni è accanto al marito ma sempre in nome della musica. Ebbene sì, anche lei ha a che fare con questo mondo visto che ha studiato pianoforte didattico e canto artistico presso il Conservatorio di Milano e nel 1967 ha fatto il suo esordio come protagonista nell‘Osteria di Marechiaro di Paisiello. Proprio lì ha avuto modo di conoscere Riccardo Muti, il giovane amante della musica che è poi diventato suo marito. Due anni più tardi, infatti, i due si sono sposati e lei ha un po’ messo da parte la sua carriera per amore della sua famiglia ma senza rinunciare all’organizzazione di eventi culturali e musicali.

Cristina Mazzavillani, chi è e che lavora fa la moglie Riccardo Muti?

Cristina Mazzavillani è nata a Ravenna il 16 aprile ed è lì che è cresciuta e che ha sempre vissuto anche dopo il matrimonio con Riccardo Muti dal quale ha avuto tre figli, ovvero Domenico, Francesca e Chiara Muti. I due sono sposati dal 1969 e hanno vissuti sempre lontano dal gossip e della vita mondana e forse proprio questo è il trucco per la loro lunga vita insieme felice e senza scandali. Attualmente è Cristina Mazzavillani che si occupa del Ravenna Festival, rassegna musicale di cui è stata presidente e capo del comitato artistico dal 1989 fino allo scorso anno.



