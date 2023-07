Crolla palazzina di tre piani a Torre del Greco/ Ci sono persone sotto le macerie

Una palazzina di tre piani è crollata in corso Umberto 61 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. All’interno, come riportato da TgCom24, c’erano diverse persone. Tre sono state estratte vive, mentre altre sono ancora sotto le macerie. Anche un passante e un bambino sono stati travolti dai detriti e sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Le cause del dramma sono ancora da comprendere.

Epatite Delta, è epidemia emergente: 10-15mila casi/ La B si previene e la C si cura

Sul posto sono arrivate cinque squadre dei Vigili del Fuoco. Inoltre, sono state attivate anche delle squadre Usar, composte dagli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. L’obiettivo è quello di comprendere quante persone si trovino ancora sotto i detriti e cercare di salvarle. È una corsa contro il tempo. La prima persona che è stata estratta è una ragazza, la quale si trovava in casa da sola. La giovane ha riportato diverse lesioni ed è stata trasferita all’ospedale del Mare di Napoli. Lo stesso è accaduto ad altre due persone.

Zarina Hashmi, chi è/ Il minimalismo e la “tappa” italiana alla Biennale di Venezia

Crolla palazzina di tre piani a Torre del Greco: si temono vittime

Il timore è che ci possano essere vittime a causa della palazzina di tre piani crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Le ricerche stanno andando avanti senza sosta. Non si sa ancora quante persone c’erano dentro al momento del drammatico incidente. In base alle prime indagini pare che ci abitassero cinque nuclei familiari. Nelle prossime ore sarà necessario anche comprendere dove verranno accolte le persone rimaste senza una casa. Anche le abitazioni adiacenti a quelle andate in macerie potrebbero infatti essere per precauzione evacuate.

Ultime notizie/ Oggi ultim’ora guerra: Putin “useremo bombe a grappolo se lo fa l’Ucraina”

I Carabinieri, in tal senso, sono a lavoro per comprendere la causa del crollo, anche al fine di capire se sussistono ulteriori rischi per i residenti della zona. “Qui gli edifici sono molto vecchi, ma quello in particolare aveva problemi, si sapeva”, hanno detto i residenti ad Ansa. L’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha “esortato alla preghiera per le persone coinvolte e per il lavoro dei soccorritori”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA