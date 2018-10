Incendio su traghetto Livorno-Palermo della Grimaldi Lines/ Ultime notizie, salvi i 262 passeggeri a bordo

Un incendio si è verificato su una nave della compagnia Grimaldi Lines, durante la notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre. Come riferito dai principali organi di informazione online, le fiamme si sono sviluppate dalla sala motori dell’Ausonia, poco dopo le ore 3:00, quando quasi tutti i passeggeri a bordo, ben 262, stavano dormendo. L’imbarcazione stava percorrendo la tratta Livorno-Palermo, e al momento dell’incendio si trovava in navigazione a circa 24 miglia da Ustica, in direzione del capoluogo siciliano. Fortunatamente nessuno dei passeggeri, ne tanto meno degli 85 membri dell’equipaggio, è rimasto ferito.

NESSUNO DANNO ALLE AUTOMOBILI

Nessun danno anche ad automobili, camion, moto, camper e rimorchi, presenti nella stiva del traghetto. Una volta lanciata la segnalazione della nave alla capitaneria di porto di Palermo, la centrale operativa della guardia costiera di Roma è stata allertata, e sono state spedite delle motovedette insieme ad un’unità dei vigili del fuoco e ad un rimorchiatore partito dal capoluogo siciliano. La nave, che procede con un solo motore funzionante sui tre a disposizione, ha comunicato alle ore 5:00 lo spegnimento di tutti i focolai, e nel primo pomeriggio giungerà in Sicilia scortata dai pompieri.