Predappio, scritta “Auschwitzland” sulla maglietta/ Selene Ticchi: “Chiedo scusa, ma fino ad un certo punto..”

SELENE TICCHI, “GLI EBREI SONO PIU’ RAZZISTI DI NOI”

SELENE TICCHI, “SCRITTA AUSCHWITZLAND? HUMOR NERO”

AUSCHWITZ COME DISNEYLAND

Il campo di sterminio di Auschwitz paragonato al parco giochi della Disney. “Auschwitzland”, è questa la scritta che ha scatenato le polemiche. È comparsa sulla maglia di Selena Ticchi, già candidata sindaco di Budrio per Aurora italiana e militante di Forza Nuova. Peraltro l’ha sfoggiata col sorriso: «È humor nero». E si stupisce ripensando al fatto che volevano vietare la Marcia su Predappio, l’anniversario della Marcia su Roma. Duemila fascisti sono arrivati da tutta Italia per venerare la tomba di Mussolini. Gli agenti del reparto Mobile e della Digos hanno sorvegliato per tutto il tempo la manifestazione. Il senatore di Leu Francesco Laforgia ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno Matteo Salvini perché «l’apologia del fascismo nell’ordinamento giuridico italiano, è un reato». E quindi chiede al ministro «se intende applicare questa legge, se condivide il paragone di un campo di sterminio ad un parco giochi e quali misure intenda promuovere al fine di evitare il ripetersi di simili episodi».

PREDAPPIO, “AUSCHWITZLAND” SULLA MAGLIA: “HUMOR NERO”

Fa discutere la scritta “Auschwitzland” comparsa alla commemorazione della Marcia su Roma a Predappio, dove è nato Benito Mussolini. L’ha scelta Selene Ticchi, con caratteri Disney e disegno del campo di concentramento, come se fosse un parco giochi. Lo stesso dove furono deportati anche la senatrice a vita Liliana Segre e Lello Di Segni, ultimo sopravvissuto del Ghetto di Roma morto il 26 ottobre scorso. «È una provocazione, visto che volevano anche impedirci la commemorazione ho deciso di mettermela». Solo «humor nero», del resto «in giro, su Facebook soprattutto, ci sono i compagni che fanno le caricature del Duce a testa in giù. Bene, questa maglietta è la stessa cosa. E non è la prima volta che me la metto. Anzi, ci vado anche in giro per lavoro, mica solo quando faccio i cortei», ha dichiarato al Fatto Quotidiano. Eppure non c’è nulla da scherzare su un posto dove sono state ammazzate più di un milione di persone. «È stata un’esagerazione, una cosa sbagliata, dei nazisti». Ma il regima fascista è stato complice: 8mila italiani sono stati deportati. «Perché non parliamo della Russia di Stalin? Quanta gente ha ammazzato?». E poi vuole ricordare una cosa: «Non sono mica solo morti gli ebrei nei campi. C’erano anche i testimoni di Geova e gli zingari. Come mai per gli ebrei musei e iniziative di continuo e per loro niente?».