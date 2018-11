Maltempo Veneto e Nord Italia: allerta meteo rossa su Belluno/ Ultime notizie “lontani da sentieri e montagne”

Sul proprio account Facebook, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha provato a scrivere un messaggio a tutta la popolazione martoriata e colpita dal maltempo oggi e nelle scorse giornate: «A chi ci aveva tacciato di eccessivo allarmismo, con la decisione di chiudere tutte le scuole, hanno risposto i dati: i modelli previsionali hanno funzionato al millilitro. E se non è stata una tragedia naturale il merito va alle centinaia di opere realizzate dal 2010 a oggi, ma anche all’uso delle casse di laminazione naturali e artificiali in Trentino, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto». Dopo un vertice con il capo dell’unità di crisi della Protezione Civile, anche il Cai scende in campo per allertare di diversi pericoli insiti nelle zone colpite dall’allerta meteo di queste ore: «Si raccomanda quindi a tutte le strutture CAI e ai singoli soci, soprattutto di pianura, di non intraprendere viaggi e tantomeno escursioni in montagna. Lasciamo la viabilità quanto più possibile libera per i movimenti dei soccorsi, delle forze dell’ordine e di tutti coloro che sono impegnati nelle opere di contenimento dei danni e di ripristino. Tanto più, non avventuriamoci nei sentieri, mettendo a repentaglio la nostra vita e quella altrui», sottolinea il Cai Veneto in una nota pubblica.

SI TEME PER LA FRANA DEL TESSINA

Come già annunciato questa mattina, il maltempo persistente in Veneto sta facendo muovere dopo tempo la frana del Tessina in Alpago, in pratica il più grande smottamento conosciuto in Europa (qui sotto i dettagli, ndr). L’Unità di crisi istituita presso la Protezione civile regionale è sul posto, con i tecnici che stanno valutando una possibile evacuazione della frazione di Funes con circa 40 abitanti. Intanto, visto il permanere dell’allerta rossa per la giornata di oggi, nelle aree più colpite – l’Agordino e il Bellunese – la Protezione Civile ha inviato in accordo col Governatore Zaia il direttore operativo del coordinamento per le emergenze della Protezione civile, Luigi D’Angelo, con relativo staff. È poi lo stesso Presidente Veneto a ringraziare la decisione di interrompere il pagamento delle bollette di luce e gas per tutti i clienti delle zone colpite dal Maltempo nel Triveneto: «Grazie ai dirigenti di Ascotrade: quando un’azienda è espressione del territorio sa comprendere immediatamente esigenze e problemi dei suoi concittadini».

DANNEGGIATA RETE IDRICA A BELLUNO

Prosegue la grave crisi del maltempo tanto in Veneto quanto nel resto d’Italia: l’area maggiormente sotto stress in queste ore è certamente la provincia di Belluno, con l’allerta meteo rossa che si sta confermando letale per quanto riguarda terreni e paesini tra la pianura e le montagne. La Prefettura bellunese dopo pranzo ha reso nota una dichiarazione molto importante e rivolta a tutta la popolazione della vasta area, dati gli ultimi danni ingenti che il maltempo ha causato sulla rete idrica provinciale. «Tutte le sorgenti sono state interessate da massicci apporti di acqua piovana con relative impurità. Per questo motivo, si raccomanda di non utilizzare l’acqua che manifesti evidenti problemi di torbidità, nemmeno a fini igienico sanitari»; secondo i tecnici della Prefettura, in accordo col Comune, il consiglio migliore per evitare problemi aggiuntivi è quello di utilizzare l’acqua ad uso potabile «solo previa bollitura della durata di almeno 5 minuti».

ALLUVIONE A BELLUNO, ALLAGAMENTI A PALERMO

Quello di oggi è il quarto giorno consecutivo di alluvione e maltempo nel Bellunese: i danni, come raccontano i vertici Protezione Civile Veneto impegnate nella stima dei disagi, sono ingenti e sono ancora decine di migliaia le abitazioni senza luce ed elettricità. Non solo sulle montagne ma nella stessa città di Belluno dove ad oggi sono oltre trenta le strade principali ancora chiuse, quelli comunali non si contano neppure. Addirittura la frana del Tessina ha ripreso a muoversi a Lamosano rappresentando un forte rischio visto che ogni volta sposta circa 4 milioni di metri cubi in movimento: ovviamente scattata subito la macchina di protezione della Protezione Civile per monitorare al meglio la situazione per ora parzialmente critica ma comunque da non sottovalutare. Cambiando decisamente località, ma non scenario, particolarmente difficile la situazione al polo opposto del Veneto, in Sicilia: qui il maltempo si fa sentire soprattutto a Palermo e provincia, con allagamenti in diversi sottopassi e abitazioni della città. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute ancora stamattina per liberare vari automobilisti rimasti intrappolati nell’acqua alta lungo le strade del Palermitano, trasformate in autentici “torrenti”.

ALLERTA ROSSA IN VENETO

Per la festa di Ognissanti il maltempo è il peggior “invitato” possibile che poteva capitare: in Veneto è diramata l’allerta meteo rossa della Protezione Civile, mentre per gran parte del Nord Italia scatta l’allerta arancione (Piemonte, Toscana, parte della Lombardia e ovviamente la disastrata Liguria). I danni pesantissimi del weekend “lungo” appena passato si fanno sentire e ieri il Governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato di una «miliardari di danni, con zone in montagne devastate come se ci fosse stato un terremoto». Tutte le regioni colpite dalla violenza del maltempo negli scorsi giorni, tra mareggiate, nubifragi, vento e alberi caduti – con purtroppo 13 vittime – ora fanno la conta dei danni da un lato e temono per il ritorno di nuovi danni nelle prossime ore: per l’Arpav, i fenomeni di oggi non saranno violenti come quelli dei giorni scorsi, ma «renderanno ancora più grave una situazione già difficile» specialmente per i terreni montani e collinari che già sono carichi e a rischio dopo l’ondata di nubifragi delle scorse giornate.

ALLERTA MALTEMPO IN TUTTO IL NORD ITALIA

A Venezia è prevista ancora acqua alta, con l’allerta meteo rossa del Veneto che non risparmia ovviamente neanche la bella Laguna: attorno alle 16.30 oggi è previsto il picco massimo di 110 centrimetri sul livello del mare, con la città che continua nelle operazioni di rimozione dei detriti e dei rifiuti portati dall’acqua in ogni parte del centro storico di Venezia. Ma non solo il Veneto, come dicevamo, a temere per la giornata di oggi: allerta arancione in Liguria e Lazio, gialla in Piemonte, Lombardia e Toscana. Rispetto ai tifoni sollevati nei giorni scorsi, la situazione odierna dovrebbe essere meno “violenta” ma proprio per il recentissimo passato si rischia un peggioramento deciso di molte situazioni “in bilico” tanto in città quanto nelle zone in prossimità del mare. Secondo la Coldiretti, gli ultimi giorni hanno creato danni all’agricoltura calcolabili a grandi linee sui 150 milioni di euro tra «ulivi secolari sradicati, coltivazioni distrutte, semine perdute, campi allagati, muri crollati, serre distrutte, stalle ed edifici rurali scoperchiati, ma anche problemi alla viabilità provocati da frane e smottamenti».