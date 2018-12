SACRA FAMIGLIA/ Il 30 dicembre si festeggia la famiglia di Gesù

La festa della Sacra Famiglia è per certi versi la festa di tutte le famiglie. Si festeggia nella prima domenica dopo Natale. Il 30 dicembre è il giorno che è stato stabilito nel caso in cui il Natale capiti di domenica. In questo evento viene ricordata la famiglia non solo spirituale, ma anche quella umana, terrena che ha visto crescere al suo interno Gesù. Il Natale ha sottolineato l’importanza delle tre figure, Maria, Giuseppe e Gesù presenti a Betlemme. Grazie a questa festa possiamo conoscere di più della famiglia che è stato il fulcro della vita giovanile di Gesù, raffigurata spesso anche in moltissimi quadri ed opere d’arte. Maria infatti incarna la figura della madre e della moglie la quale si sposa con Giuseppe ma mantiene la sua verginità accettando di concepire il figlio di Dio. Come madre cresce Gesù, con l’attenzione dovuta e con la responsabilità di essere consapevole dell’importanza della sua figura nella storia dell’uomo e con la conoscenza del triste destino che porterà a sofferenza e dolore.

LA FIGURA DI SAN GIUSEPPE

Giuseppe compare spesso come figura presente all’interno della vita di Gesù. Per alcuni era un falegname, per altri un artigiano. Decide di sposare Maria e di non ripudiarla anche quando gli viene comunicato che aspetta il figlio di Dio. La sua figura è molto importante, dato che a lui compare in sonno l’angelo che lo inviterà ad allontanarsi da Betlemme per evitare la persecuzione di Erode, dopo la nascita del piccolo Gesù. È sempre Giuseppe a far tornare la sacra famiglia a Nazareth e lì aiutare Maria nel difficile compito di far crescere il Salvatore. Non si hanno notizie precise sulla sua morte, ma di sicuro, sappiamo che non era presente durante le fasi della vita pubblica di Gesù. La festa della Sacra Famiglia rappresenta il fulcro di tutti i valori cristiani inevitabili riferimenti concreti alla vita reale di tutti i giorni. Infatti l’amore e la dedizione di Maria e Giuseppe verso il Gesù è quello di un padre e di una madre nei confronti del loro figlio, con le relative preoccupazioni e timori.

Nella giornata del 30 dicembre vengono ricordati anche i seguenti santi e beati: San Giocondo di Aosta, San Lorenzo di Frazzanò, San Radulfo, Sant’Ermete, San Felice, Beata Eugenia Ravasco, Beata Margherita Colonna, Beati Bernardo de Rebolledo e Giovanni de Luna.



