Monetine Fontana di Trevi, Comune le ‘sfila’ alla Chiesa/ Scontro a Roma, Caritas “speriamo restino ai poveri”

Replicando ad una lettera su Avvenire, il direttore Marco Tarquinio inquadra benissimo il “nodo” al centro della larga polemica sulle monetine della Fontana di Trevi che dal prossimo 1 aprile (e non è un pesce, ndr) verranno destinate al Comune di Roma e non più alla Caritas, come invece voluto dall’allora sindaco Rutelli dal 2001: «Uno dei problemi delle “macchine pubbliche”, nel senso delle strutture gestite e stipendiate dalle amministrazioni pubbliche, è che costano inesorabilmente assai di più e rendono assai di meno di qualunque organizzazione largamente basata sul volontariato. Per questo la sussidiarietà è bella. Per questo è importante che le iniziative sociali e caritatevoli “dal basso” siano valorizzate, coordinate, accompagnate, messe in condizione di operare al meglio dalla mano pubblica e mai da essa commissariate o emarginate». È un concetto di sussidiarietà, prima di qualsiasi altra polemica politica: la sindaco Virginia Raggi – motivando la scelta del Campidoglio di destinare tutte le monete gettate dai turisti in una delle “tradizioni” più diffuse della popolarità romana per “i tanti costi di gestione e ripulitura del fondale della Fontana – ha scelto di destinare poi quei proventi al restauro dei monumenti romani oltre che appunto il coprire i costi di recupero delle monetine.

L’APPELLO DELLA CARITAS

Fino al 31 marzo le monetine lanciate dai visitatori – sempre a occhi chiusi e spalle rivolte alla Fontana di Trevi per garantirsi un ritorno a Roma secondo la leggenda – resteranno alla Caritas, ma dal giorno dopo il Comune se ne impossesserà per poter finanziare alcuni “progetti sociali”. Inutile dire come la polemica sgorga spontanea non solo nei canali della Chiesa italiana ma anche dei semplici cittadini e turisti romani: don Benoni Ambarus, il direttore della Caritas di Roma, si fa portavoce delle varie lamentele e spiega a Vatican News, «C’è preoccupazione ma c’è tutto il desiderio di continuare a collaborare con il Campidoglio. In queste ore alberga il desiderio di dire grazie ai milioni di turisti che, lanciando le monetine nella Fontana di Trevi, hanno donato una marea di solidarietà. Spero di dire grazie anche in futuro a nome dei poveri». Dopo la “tassa sulla bontà” (raddoppio Ires per gli enti che fanno volontariato, che a breve dovrebbe essere cancellato dopo l’errore iniziale ammesso dal Governo) la nuova polemica vede ancora i poveri sullo sfondo: «Ridimensionamento aiuti? Rischiamo, ma si è sempre creduto nell’iniziativa di solidarietà sociale svolta dalla Chiesa di Roma,. Speriamo di poter essere riconosciuti ancora come agenti di bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA