Giulia Schiff, sergente pilota vittima di nonnismo?/ Video “frustata dai compagni”: indaga la procura militare

Lo chiamano “battesimo del volo”, ma più semplicemente potrebbe essere definito l’ennesimo caso di nonnismo. A sollevare il caso su cui sta indagando la Procura militare di Roma è il sergente Giulia Jasmine Schiff, che alla denuncia ha allegato video e fotografie. Il sergente racconta al Corriere della Sera di aver subito frustate, botte e testate. Dopo essersi curata, l’ex mezzofondista nazionale ha deciso di raccontare tutto. La 20enne, veneziana di Mira, ha spiegato che tutto è cominciato nel gennaio dello scorso anno. Dopo aver vinto il concorso per l’ammissione di dieci allievi ufficiali di complemento dell’Aeronautica, che consente di ottenere il brevetto di pilota militare, ha puntato all’Accademia di Pozzuoli, l’élite dell’aeronautica militare italiana. Tutto è andato bene per qualche mese, fino a quando arriva il periodo della Scuola di volo, a Latina. È una tappa obbligata per gli aspiranti piloti. Il corso si chiude con una prova da solista, ed è lì che il 7 aprile 2018 tutto precipita. Perché dopo che la prova viene superata bisogna sottoporsi al tradizionale “battesimo del volo”.

GIULIA SCHIFF, SERGENTE PILOTA VITTIMA DI NONNISMO?

La tradizione vuole che l’aspirante pilota venga gettato nella piscina del pinguino, maschi e femmine senza distinzione. «Io ero contraria, loro irremovibili: ti spaccheremo i denti sull’ala dell’aereo». Scherzavano, ma qualche rischio l’ha corso stando a quanto mostra il video. Come un ariete, viene sbattuta contro l’ala. Lei si lamenta, gli altri ridono tra applausi e strette di mano. «È la tradizione, ovvero quello che fanno a tutti gli allievi, di accademia e di complemento, alla fine del corso». Questa la spiegazione fornita da un ufficiale al padre di Giulia che aveva chiesto spiegazioni dopo i filmati. Come ricostruito dal Corriere della Sera, dopo aver raccontato tutto, il sergente Giulia Jasmine Schiff diventa la “pecora nera” dell’Accademia. Quando torna a Pozzuoli comincia l’inferno: viene continuamente punita tra lettere di biasimo, rimproveri e sessanta turni di consegna. «Mi punivano per qualsiasi sciocchezza, una pesca addentata a un metro dalla zona consentita, una chiacchiera sulle scale…». Lei comincia a mostrarsi insubordinata, fino al 6 settembre quando viene «espulsa per insufficiente attitudine militare». Ora c’è l’inchiesta penale su questo possibile episodio di nonnismo, mentre dall’Accademia arriva solo un commento: «Si è vendicata dell’espulsione».





