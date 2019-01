Milano, trovato cadavere murato in casa a Senago/ Ultime notizie: macabra scoperta durante ristrutturazione

Macabra scoperta durante alcuni lavori di ristrutturazione in una villetta di Senago, tra la provincia di Milano e la Brianza. Un cadavere è stato trovato murato in una parete interna. In base a quanto emerso finora, i resti apparterrebbero ad un uomo tra i 35 e i 45 anni. Il cadavere è stato trovato dagli operai nella depandance della villetta, poi è scattato l’allarme. I resti erano in una cavità del muro. Ora sono al lavoro i carabinieri del Nucleo investigativo di Monza e della Compagnia di Desio, che hanno già ascoltato i muratori e i proprietari di casa. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, le ossa saranno esaminate dagli esperti del LabAnOf, il laboratorio di Antropologia e Odontologia forense dell’Università di Milano, per risalire all’identità della vittima e alle cause di morte. Intanto la Procura di Monza ha aperto un fascicolo di indagine per occultamento di cadavere.

MILANO, TROVATO CADAVERE MURATO IN CASA A SENAGO

Giallo nell’hinterland milanese per il ritrovamento di un cadavere nel muro di una villetta. «Da una cavità del muro è spuntato un cadavere e il proprietario dell’abitazione ci ha subito chiamato. Di sicuro possiamo dire che quest’ultimo non c’entra nulla: escludiamo assolutamente ogni suo coinvolgimento». Queste le parole del comando principale dei carabinieri riportate dall’AdnKronos, che conferma il fatto che le ossa dovrebbero appartenere ad un uomo di un’età che potrebbe essere compresa tra i 35 e i 45 anni. Sul posto è già intervenuto il medico legale. «Adesso i resti andranno di sicuro al Labanof, laboratorio di antropologia forense dell’Università di Milano, per ulteriori analisi», ha ribadito il comando provinciale. Secondo quanto riportato da MilanoToday, lo scheletro è stato scoperto dopo che gli operai hanno creato un buco nel muro di una sorta di magazzino che si trova accanto all’abitazione principale.

