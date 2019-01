Omicidio Teresa e Trifone/ Pordenone, processo d’Appello: parla la difesa di Giosuè Ruotolo

Questa mattina è iniziata la quarta udienza del processo in corte d’Assise d’Appello a Trieste e che vede imputato l’ex militare Giosuè Ruotolo, per il duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza. La coppia di fidanzati fu uccisa in circostanze ancora del tutto misteriose il 17 marzo 2015, nel parcheggio del Palasport di Pordenone e Ruolo, ex commilitone di Trifone nonché suo ex coinquilino fu indagato e imputato nel processo di primo grado nel quale fu condannato all’ergastolo. La condanna pesantissima a carico del giovane di Somma Vesuviana, arrivò l’8 novembre 2017 e prevedeva oltre al carcere a vita anche l’isolamento diurno per la durata di due anni. Giosuè ha sempre respinto le accuse proclamandosi innocente ed ora sarà il processo d’Appello, con la corte presieduta da Igor Maria Rifiorati a esprimere il proprio giudizio nell’ambito del processo di secondo grado sul duplice delitto dei fidanzati uccisi a Pordenone. Ruotolo è l’unico imputato ed oggi, come ricorda Il Friuli online, sta affrontando la sua quarta udienza.

OMICIDIO TERESA E TRIFONE, LA TESI DELLA DIFESA

Sarà la difesa dell’imputato nel processo sulla morte di Trifone e Teresa a prendere oggi la parola in aula. Gli avvocati Roberto Rigoni Stern e Giuseppe Esposito, legali del militare campano, ancora una volta avranno modo di fornire la loro versione dei fatti rispetto a quanto accadde la sera del 17 marzo di quasi quattro anni fa. In aula è presente anche Giosuè Ruolo, oltre ai familiari di Trifone e Teresa che sin dall’inizio del processo sono sempre stati presenti, seguendo con estrema attenzione tutte le fasi del procedimento. Nell’ambito dell’ultima udienza che si era celebrata lo scorso novembre, il presidente della corte d’Appello di Trieste si era espresso negativamente rispetto alla richiesta di riapertura dell’istruttoria avanzata dalla difesa dell’imputato. Quest’ultima aveva contestato in modo deciso la ricostruzione che era stata avanzata dall’accusa secondo la quale il proprio assistito era presente sul luogo del duplice delitto. A detta della difesa, invece, quello a carico di Ruotolo sarebbe un processo squisitamente indiziario e nel quale mancherebbe la “prova regina”. Su questo punto, con ogni probabilità, si baserà anche l’udienza odierna.

