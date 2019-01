LA STATUA DI CRISTO PIU’ ALTA DEL MONDO/ Verrà costruita in Messico: altezza record di 77 metri

Attualmente la statua più alta del mondo dedicata a Gesù Cristo si trova in Bolivia, il Cristo della Concordia, ed è alta più di 40 metri. Ma nei prossimi mesi sarà letteralmente doppiata, diventando la più alta di tutto il mondo, con i suoi 77 metri di altezza. Il progetto dovrebbe cominciare nelle prossime settimane ed essere inaugurato nel corso del 2019. Sarà sempre nell’America latina, ma in Messico nello stato di Tamaulipas, considerato il più pericoloso del paese con le continue stragi a opera dei narco trafficanti. Per questo sarà dedicata al Cristo della pace.

UN LUOGO PER PELLEGRINAGGI

Ideatore del progetto un attore messicano nativo di quello stato, Eduardo Verastegui Cordoba. Come ha spiegato, la sua intenzione è lasciare un segno di pace per lo stato in cui è nato. La statua verrà realizzata con le braccia spalancate, come un abbraccio che afferra tutti. Autore invece è l’architetto Fernando Romero, autore anche dell’aeroporto della capitale e introno alla statua è previsto uno spazio capace di accogliere almeno 10mila persone. L’idea infatti è creare uno spazio per appositi pellegrinaggi e turismo. Intorno alla statua è prevista la costruzione di una chiesa, ristoranti, negozi, un centro congressi, un rifugio per i pellegrini, un albergo e un anfiteatro, una funivia e uno spazio per parcheggiare. Verastegui ha intenzione di recarsi a Roma a presentare il progetto al papa.

