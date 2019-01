Aereo scomparso nella Manica: a bordo calciatore Emiliano Sala/ Ultime notizie, in volo da Francia a Cardiff

Enorme preoccupazione e allarme in Francia per le sorti di Emiliano Sala, il calciatore attaccante passato solo qualche giorno fa dal Nantes al Cardiff City: è scomparso infatti l’aereo sul quale viaggiava – pare da solo con il pilota – proprio dalla Francia alla cittadina gallese. L’attaccante era di ritorno in Galles dopo essere tornato per qualche giorno in Francia a salutare i suoi ormai vecchi compagni e recuperare le ultime cose prima del trasferimento definitivo nella squadra terzultima in Premier League che aveva appena sborsato 17 milioni di euro per il suo cartellino, l’acquisto più caro della storia del Cardiff. Secondo le primissime informazioni dalla Francia, Emiliano Sala era a bordo del piccolo Pipe Malibu assieme al pilota quando i collegamenti tra i radar di terra e il velivolo si sarebbero interrotti proprio mentre sorvolavano il Canale della Manica, vicino al faro di Casquets.

EMILIANO SALA, DAL NANTES AL CARDIFF SOLO QUALCHE GIORNO FA

Terrore sia in Francia che in Galles per le sorti dell’attaccante e del pilota al momento ancora scomparsi assieme al piccolo aereo privato in volo verso il Regno Unito: come riporta Repubblica, «nella tarda serata di ieri, la guardia costiera ha inviato nella zona un elicottero e delle motovedette. Le ricerche sono state interrotte per qualche ora nella notte e sono riprese stamattina». Le condizioni del meteo erano ottimali e dunque si escluderebbe una tempesta alla base della presunta avaria del velivolo: finora però, va detto, in acqua non sono stati ritrovati rottami o prove della caduta dell’aereo. L’argentino di origini italiane lo scorso anno al Nantes era allenato da Claudio Ranieri nella sua prima esperienza in Ligue 1: quest’anno però il salto di qualità, con 12 gol segnati in 19 partite che avevano di fatto convinto il Cardiff City al forte esborso sul bomber per ben 17 milioni di euro. Qualche giorno fa la presentazione in Galles, poi il ritorno in Francia per gli ultimi saluti e ieri la partenza alla volta del Regno Unito per iniziare la nuova avventura in Premier League: ora però si spera solo che Emiliano Sale e il pilota possano essere sani e salvi, ma si teme purtroppo la tragedia ogni ora che passa, e ritornano alla mente quei terribili attimi del disastro aereo in Brasile nel 2016 dell’intera squadra della Chapecoense.

