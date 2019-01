Omicidio Manuela Bailo, è stata sgozzata?/ La difesa di Fabrizio Pasini: “L’autopsia non lo ha dimostrato”

Fabrizio Pasini ha sgozzato Manuela Bailo? Per la Procura non ci sono dubbi: i tagli trovati su ciò che resta della gola della 35enne di Nave sono la prova. Per la difesa dell’ex sindacalista della Uil non c’è invece la certezza che quelle lesioni siano state provocate volontariamente da lui e con un’arma bianca. Per questo ha depositato la richiesta di una nuova perizia. Lo ha annunciato l’avvocato Pietro Paolo Pettenadu che, come riportato da Il Giorno, ha dichiarato che l’autopsia non ha confermato quell’aspetto. «Manca una analisi anatomopatologica che sia in grado di affermare che quelle ferite siano state inferte quando la ragazza era viva. Per questo abbiamo depositato una richiesta di integrazione alla relazione medico legale della procura». Dubbi sulla natura di quei tagli sono stati sollevati anche dal consulente della difesa, la dottoressa Antonella Milesi, che ha depositato le proprie osservazioni sull’autopsia. «Non si può escludere che quei tre tagli possano essere state provocate da animali entrati nella cisterna della cascina di Azzanello dove Pasini ha abbandonato il corpo di Manuela», ha spiegato Pettenadu.

MANUELA BAILO SGOZZATA? DIFESA DI FABRIZIO PASINI CHIEDE NUOVA PERIZIA

Per i difensori di Fabrizio Pasini, in carcere da agosto per aver ucciso la notte del 30 luglio Manuela Bailo, la donna con cui aveva avuto una relazione, solo una verifica ulteriore «può dimostrare o meno “la vitalità” delle ferite». Ma questo non è l’unico approfondimento che la difesa dell’ex sindacalista Uil ha richiesto. L’autopsia ha evidenziato «che le ferite trovate sul cranio di Manuela Bailo sono compatibili con una caduta dalle scale». Per questo l’avvocato Pietro Paolo Pettenadu ha spiegato a il Giorno che ritiene sia «il caso di eseguire esami sulla teca cranica e sul cervello della vittima per verificare la presenza di eventuali emorragie dovute all’impatto come ha sostenuto Pasini». Quest’ultimo, ha aggiunto il legale, «non ha mai negato di avere spinto la ragazza nel corso di una lite». Sono diverse le strade che la difesa di Fabrizio Pasini è disposta a percorrere in merito all’omicidio di Manuela Bailo: in caso di rifiuto, ad esempio, è pronta a giocarsi la carta dell’incidente probatorio.

