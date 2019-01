Trenord, sciopero treni oggi 25 gennaio 2019/ Ultime notizie: stop per 4 ore, coinvolto anche Malpensa Express

Il giorno dello sciopero Trenord è arrivato: oggi, venerdì 25 gennaio 2019, i lavoratori di FerrovieNord incrociano le braccia per quattro ore, dalle 12 alle 16. Lo stop è stato proclamato dall’unione sindacati di base di FerrovieNord Milano. Le ragioni della protesta sono state spiegate in una nota: riguardano una modifica della politica aziendale, «attualmente improntata a tagli indiscriminati in ogni campo e disorganizzazione a scapito della sicurezza, della regolarità del servizio e della tutela delle condizioni di lavoro degli addetti». Questa situazione, si legge nella nota, provoca «incidenti, ritardi nella circolazione dei treni, disservizi». Questi dunque «possono essere il risultato di una politica che non è rivolta a soddisfare le esigenze del trasporto pubblico ma ad incrementare gli appalti che appaiono economicamente più remunerativi». La serrata del servizio ferroviario provocherà inevitabili disagi per viaggiatori e pendolari.

TRENORD, SCIOPERO TRENI OGGI 25 GENNAIO PER 4 ORE

Trenord ha infatti fatto sapere che per lo sciopero potrebbero esserci ritardi, variazioni e/o cancellazioni per quanto riguarda il servizio sulle linee ferroviarie gestite da FerrovieNord Spa. Le linee coinvolte sono: Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano; Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano; Brescia-Iseo-Edolo. Ma è coinvolto anche il servizio Malpensa Express. Infatti i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto e Busto Arsizio FS – Malpensa Aeroporto potrebbero essere sostituiti da autobus no-stop, senza fermate intermedie, in caso di non effettuazione dei treni. E quindi potrebbero verificarsi modifiche alla circolazione, come riportato dal Corriere della Sera, anche sulle linee suburbane S1, S2, S3, S4, S9, S13 e S40. Ma le ripercussioni sono possibili anche al termine dello sciopero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA