SAN TOMMASO D’AQUINO/ Il 28 gennaio si festeggia il frate domenicano esponente della Scolastica

San Tommaso d’Aquino viene celebrato dalla Chiesa Cattolica il 28 gennaio. Nacque a Roccasecca nel 1225, quand’era ancora un fanciullo venne condotto presso il Monastero di Montecassino e poi fu condotto a Napoli dove studiò con i maestri e precettori privati come Pietro d’Irlanda. I suoi genitori, i Conti d’Aquino, nutrivano grandi speranze sulla sua carriera e volevano che diventasse avvocato o medico. Tuttavia, San Tommaso d’Aquino sentiva una vocazione e decise di entrare nell’ordine dei domenicani. Così andò a Parigi ma quando i suoi fratelli riuscirono a raggiungerlo in viaggio venne arrestato e riportato a Roccasecca, dove era situata la storica dimora di famiglia. Rimase un anno in prigionia e qui subì tentazioni di ogni tipo affinché perdesse la sua purezza. Ma egli resistette e, secondo la storia, ricevette quale premio un cingolo di purezza da due angeli. Le sue sorelle lo aiutarono a fuggire e arrivò a Parigi. All’Università di Parigi studiò filosofia e teologia e divenne il discepolo di Alberto Magno. All’età di 25 anni iniziò a leggere e interpretare famosi teologi e filosofi. Con il suo maestro nel 1242 si recò a Colonia in Germania e qui ricevette l’abito religioso e la propria ordinazione, in seguito tornò a Parigi, divenne docente universitario e scrisse contro i filosofi della Scuola secolare. Ricevette l’onore di essere chiamato presso la Corte del Pontefice come teologo ufficiale della Curia romana.

LA VITA DEL DOTTORE DELLA CHIESA

Successivamente ritornò a Parigi iniziando davvero un ottimo periodo per la sua fulgida carriera di teologo. Decise di tornare anche in Italia e Giorgio lo invitò al Concilio di Lione. Tuttavia, non fu in grado di finire il viaggio e morì nel 1274 a Fossanova. Ogni 28 gennaio a Roccasecca, dove ebbe i suoi natali, San Tommaso d’Aquino viene ricordato con una processione. La celebrazione vera e propria si svolge tuttavia il mese successivo, a febbraio. Il rito religioso prevede una novena che culmina il 6 marzo con un omaggio dei fiori al Santo, la recitazione del rosario e la celebrazione della messa. Viene fatta poi una processione o fiaccolata con il busto ligneo di San Tommaso fino alla Chiesetta dedicata al Santo. Durante la settimana vengono organizzati anche gli incontri di approfondimento sulla filosofia e sul pensiero teologico di San Tommaso, molte scuole di Roccasecca, inoltre, organizzano conferenze, corsi e seminari di approfondimenti in onore di questa figura fondamentale per la fede, ma anche per la filosofia.

Gli altri Santi e Beati del giorno: il 28 gennaio inoltre è dedicato a San Giuliano di Cuenca, al Beato Bartolomeo Aiutamicristo da Pisa, al Beato Giuliano Maunoir, a San Giuseppe Freinademetz, a San Giovanni di Reome, ai martiri Santi Agata Lin Zhao, Lorenzo Wang Bing e Gerolamo Lu Tingmei.



