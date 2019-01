Strage di Erba, speciale Le Iene su Olindo e Rosa/ Video: dal super testimone alle ombre su Pietro Castagna

Due innocenti all’ergastolo? “Le Iene” rilancia l’interrogativo su Olindo Romano e Rosa Bazzi con uno speciale dedicato alla strage di Erba. Antonino Monteleone si è già occupato del processo di uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, ma in questo nuovo appuntamento ripercorrerà i momenti chiave di questo caso e tutte le anomalie finora emerse. Ma sono previste anche novità clamorose: verranno presentate anche nuove testimonianze, oltre che elementi e documenti che finora non sono stati mostrati in tv. Ad esempio, l’inviato de “Le Iene” è riuscito a rintracciare Chemcoum Ben Brahim in Tunisia. Si tratta del super-testimone che doveva essere sentito nell’ambito del processo ma che le autorità italiane hanno considerato irreperibile. Il programma di Italia1 ha scoperto che in quel periodo l’uomo era detenuto nelle carceri italiane. In seguito all’espulsione, se ne persero le tracce senza che nessuno riuscisse a parlarci o a scoprire dove fosse. Alla Iena ha ribadito quello che aveva raccontato nel 2006 ai carabinieri e che avrebbe voluto raccontare durante il processo, ma si è detto disponibile a tornare in Italia per ribadire la sua versione dei fatti, nel caso in cui venisse richiamato dai magistrati.

CHEMCOUM BEN BRAHIM E LE IMBRE SU PIETRO CASTAGNA

Chemcoum Ben Brahim ha fatto riferimento nella sua testimonianza a individui in un furgone in via Diaz che avrebbero parlato animatamente in arabo e al «fratello della morta», che gli sembrerà di riconoscere in Pietro Castagna, fratello maggiore di Raffaella, una delle vittime della strage di Erba. Il tunisino sostiene di averlo visto l’11 dicembre 2006 all’ora della strage nei pressi della casa della sorella, invece Pietro Castagna aveva dichiarato alle autorità che in quel momento era nella sua abitazione a dormire. Una versione differente rispetto a quella del padre, il quale aveva dichiarato che Pietro era rientrato alle 22 guidando la Panda nera della madre. E c’è poi il giallo della macchina della signora Paola Galli, su cui non è mai stato fatto alcun rilievo. Finora non si sapeva neppure dove fosse questa macchina, ma a 12 anni di distanza Antonino Monteleone è riuscito a trovarla. La Iena ha affrontato i punti controversi di questa vicenda con diversi esperti tra giornalisti, psicologi, avvocati e criminologi. Ha anche provato a raccogliere le dichiarazioni dei fratelli Castagna, che hanno negato l’intervista al programma. Nel corso dello speciale “Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo?” verrà mandata in onda anche un’intercettazione risalente a pochi giorni dopo la strage. Al telefono c’è Pietro Castagna con una sua collaboratrice: l’uomo afferma di volersi procurare una nuova sim card per il telefono, ma non è chiaro il motivo.

LA STRAGE DI ERBA

La strage di Erba venne compiuta l’11 dicembre 2006 nell’appartamento di una corte ristrutturata nel centro del paesino. Furono uccisi a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, presente sul luogo della tragedia, riuscì a salvarsi perché gli assalitori lo ritennero morto, ma si scoprì poi che aveva una malformazione congenita alla carotide che gli permise di non morire dissanguato. Dopo la strage, l’appartamento fu incendiato. Il 3 maggio 2011 la Suprema Corte di Cassazione di Roma ha reso definitiva la sentenza che ha riconosciuto i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi autori della strage, quindi ha confermato l’ergastolo con isolamento diurno per tre anni. Recentemente Olindo Romano si è detto fiducioso circa la possibile liberazione sua e della moglie. «Di preciso non saprei dire quale sia la chiave, però penso che bisognerebbe partire dall’analisi dei reperti rimasti. Quello sarebbe un buon inizio», dichiarò a Quarto Grado.





