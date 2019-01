Napoli, formiche sul viso di un paziente al Don Bosco/ Video, terzo caso in ospedale: arrivano i carabinieri

Formiche sul viso di un paziente ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Siamo purtroppo al terzo caso nello stesso ospedale, dove a novembre una donna venne trovata completamente coperta di insetti, ed è poi morta nei giorni scorsi. I militari del Nas sono tornati di nuovo in ospedale, trovando un insetto vicino alle narici di un 78enne ricoverato in Rianimazione. La settimana scorsa avevano trovato formiche in diversi ambienti del pronto soccorso. «Chiediamo interventi drastici nei confronti dei vertici dell’ospedale e si proceda con la massima urgenza ad una bonifica strutturale», dicono i Verdi della Campania. Interviene anche il consigliere regionale in commissione Sanità Francesco Borrelli: «Il San Giovanni Bosco, a quaranta anni dall’apertura, non è mai stato interessato da interventi di manutenzione straordinaria e bisogna procedere con nuove gare d’appalto per il servizio di pulizia». Borrelli spiega anche di aver segnalato al direttore della Asl Napoli 1 Forlenza il «ritrovamento significativo di formiche nello stesso bagno della stanza dove fu ritrovata la paziente srilankese coperta di insetti».

NAPOLI, FORMICHE IN OSPEDALE: L’INCHIESTA DELLA PROCURA

Mercoledì 9 gennaio si terrà intanto l’autopsia della 70enne dello Sri Lanka, Thilakawathie Dissianayake, morta il 29 dicembre all’Ospedale del Mare. L’anziana donna fu letteralmente presa d’assalto dalle formiche nel novembre scorso, mentre era ricoverata nel reparto di medicina generale del San Giovanni. Nei giorni scorsi la Procura, in seguito alla denuncia presentata dall’avvocato che assiste la figlia della donna, ha aperto un fascicolo per abbandono di incapace e lesioni, conferendo poi l’incarico per l’esame autoptico. La 70enne rimase nello stesso reparto dell’ospedale San Giovanni Bosco, poi il 21 dicembre fu trasferita all’Ospedale del Mare per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nella denuncia si chiede alla Procura anche di accertare se il peggioramento delle condizioni della 70enne fosse dipeso «dalla mancanza di cure, che hanno provocato nella donna piaghe da decubito profondissime che le hanno leso la cute e la carne fino a quasi intravedere le ossa».





