Ossa in Nunziatura: giallo risolto/ Sorella Mirella Gregori “con Emanuela Orlandi non sia dimenticata”

A distanza di due mesi si torna a parlare del caso delle ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica di Roma. Un giallo durato per settimane e che aveva portato a riaccendere i riflettori su due scomparse misteriose e mai di fatto risolte: quella di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori. Appartenevano a loro i resti umani rinvenuti lo scorso ottobre in una dependance della Nunziatura, durante alcuni lavori di restauro. Nella giornata odierna, come spiegato in apertura di Chi l’ha visto?, nella puntata andata in onda questa mattina, è arrivata la risposta definitiva. “Si tratta di ossa che risalgono all’età imperiale, di un periodo quindi compreso tra il 90 e il 230 dopo Cristo”, ha chiarito la conduttrice della trasmissione di Raitre. In collegamento telefonico con il programma, anche Antonietta Gregori, sorella di Mirella e che in questi mesi ha sperato di poter finalmente conoscere la verità sulle sorti della ragazzina scomparsa a 15 anni nel maggio del 1983 a Roma. “Come al solito veniamo a sapere da voi le notizie sul destino di mia sorella. L’abbiamo vissuta che non ci speravamo tanto. In un certo senso volevamo mettere fine alla storia di mia sorella sapendo che avevamo ritrovato le sue ossa ma vedo che purtroppo dopo 35 anni ancora non è così”. ha aggiunto la sorella di Mirella Gregori.

OSSA IN NUNZIATURA: LA SORELLA DI MIRELLA GREGORI “RIAPRITE IL CASO”

Proprio Antonietta Gregori, incalzata dalla conduttrice di Chi l’ha visto ha aggiunto: “Perchè non ci danno subito la comunicazione a noi familiari?”. Il riferimento è proprio al giallo delle ossa in Nunziatura che sarebbe ormai stato definitivamente risolto ma che aveva tirato in ballo, forse in modo fin troppo azzardato, anche due celebri scomparse rimaste dunque irrisolte. “Da una parte la verità deve essere scoperta, dall’altro invece quando si pensa che forse possano essere loro (Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ndr) hanno dato la notizia così senza avvisare prima noi”, ha contestato ancora la donna. Adesso, dopo l’ennesima illusione, la speranza di Antonietta e della sua famiglia è che “non vengano dimenticate le ragazze, non possono essere dimenticate”. Quindi ha chiosato: “Dico sempre che dovrebbero riaprire il caso di mia sorella perchè ci sono stati tanti punti all’inizio della sua scomparsa che non sono stati approfonditi”. Dopo 35 anni, dunque, il capitolo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori resta purtroppo ancora aperto.

