Morti sulla strada, doppio incidente a Roma Sud/ Perdono la vita due cinquantenni

Venerdì nero sulle strade della Capitale con un doppio incidente con vittima nella zona di Roma Sud. Due cinquantenni hanno perso la vita in circostanze diverse, il primo sulla via Cristoforo Colombo, lunga strada che collega Roma con Ostia. L’impatto è avvenuto tra via le Bartolomeo e via di Malafede, all’altezza della Tenuta del Presidente di Castel Porziano. Un 51enne è morto, presumibilmente ha avuto un malore mentre era alla guida di una Ford Fiesta scontrandosi con una Bmw X3: l’ipotesi si è fatta strada perché dopo i primi rilievi della stradale sembra incomprensibile la motivazione per la quale il 51enne ha perso il controllo della sua autovettura. L’autopsia comunque chiarirà se l’uomo aveva perso i sensi prima dell’impatto con la Bmw, nella quale non ci sono state fortunatamente per l’uomo alla guida.

SCONTRO FATALE AD UNA ROTATORIA

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 15 di venerdì. Più o meno alla stessa ora, sempre in zona Roma Sud, un altro impatto fatale si è fatto registrare nei pressi del cimitero Laurentino, a Trigoria, per la precisione al chilometro 13.500 della via Laurentina. Si sono scontrate ad una rotatoria una moto guidata da un 57enne, che ha avuto la peggio nel sinistro perdendo la vita, e un’automobile: nonostante l’arrivo dell’eliambulanza non c’è stato nulla da fare per il 57enne investito dall’auto, anche se la dinamica è ancora da chiarire e non è ancora stato stabilito chi abbia sbagliato a non cedere la precedenza alla rotatoria. La Stradale ha comunque effettuato tutti i rilievi del caso e come da prassi ha proceduto al sequestro dei mezzi. Anche in questo caso per l’altro automobilista coinvolto nell’incidente non ci sono stati gravi danni fisici.

