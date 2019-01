ANTONELLA NAPOLI, GIORNALISTA SCOMPARSA IN SUDAN/ Fermata da finti agenti: ultimo sms interrotto, “avvisa..”

Antonella Napoli, giornalista italiana, fondatrice e presidente dell’associazione “Italians for Darfur Onlus”, è scomparsa in Sudan dopo essere stata fermata a Khartoum da presunti poliziotti. A lanciare l’allarme è stato Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, che su Twitter ha scritto:”La giornalista Antonella Napoli fermata intorno alle 10.30 a Khartoum, Sudan, da persone qualificatesi come agenti di polizia. Comunicazioni interrotte”. Sentito dall’Adnkronos, Noury ha aggiunto:”Ho ricevuto un messaggio whatsapp e sms nel quale Antonella appunto affermava di essere stata fermata a Khartoum da sedicenti poliziotti, ma il messaggio non è stato terminato, è incompleto. Si concludeva con avv…, come se fosse avvisa… Sono personalmente e professionalmente preoccupato, anche perché Antonella è in possesso di due cellulari, uno italiano e uno sudanese, e nessuno dei due è raggiungibile”.

ANTONELLA NAPOLI, GIORNALISTA ITALIANA SCOMPARSA IN SUDAN

Dunque dopo Silvia Romano, la volontaria rapita in Kenya, e dopo Luca Tacchetto, il giovane veneto scomparso in Burkina Faso, un’altra connazionale potrebbe trovarsi in questo momento in una situazione di difficoltà. Antonella Napoli, secondo quanto dichiarato dal Riccoardo Noury di Amnesty International, “era in Sudan con regolare visto stampa e mi sorprende molto questo fermo perché è conosciuta nell’area, sarà almeno la decima volta che si reca in Darfur a seguire le proteste. Certo il clima è molto teso“. Noury ha aggiunto:”Spero, auspico che Antonella venga rilasciata immediatamente e possa nuovamente riprendere i contatti con l’Italia e proseguire il suo lavoro. Antonella la conosco bene, è fortemente impegnata nella difesa dei diritti umani, ha fondato ‘Italians for Darfur, è estremamente competente della situazione e delle condizioni di quell’area del Sudan. E’ autrice di libri, membro di ‘Articolo 21’, associazione di giornalisti che seguono tante storie nel mondo in Turchia, Egitto. Amnesty seguirà molto da vicino la vicenda, è una situazione stranissima quando fermano, arrestano una persona che conosci bene, così impegnata. Speriamo di avere sue notizie presto“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA