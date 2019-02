Capodanno cinese 2019, è l’anno del Maiale/ Video, festa anche in Italia: sfilata a Milano

Sono cominciati in tutto il mondo i festeggiamenti per il Capodanno cinese 2019. Si saluta l’anno del Cane e si entra in un nuovo ciclo astrale, quello del Maiale. In Italia sono stati organizzati eventi e parate dallo scorso 5 febbraio. Si festeggia dopo quello occidentale perché segue i cicli lunari, non solari. Quindi il nuovo anno coincide con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno. La frase di auguri più comune usata per il Capodanno cinese è “Guo Nian Hao”, che significa “Buon anno” e al tempo stesso menziona anche il nome del sanguinario Nian, il drago della testa leonina. La leggenda vuole che questo animale mangi bestiame e bambini e che sia spaventato dal colore rosso e dal rumore dei fuochi d’artificio. Le tradizioni variano da città a città, ma questo è un periodo molto speciale per i cinesi che cercano di ricongiungersi alle loro famiglie, originando grandi flussi migratori e ingorghi sulle strade cinesi. Infatti, con il Capodanno cinese si festeggia anche lo Yuan, l’armonia della famiglia.

CAPODANNO CINESE 2019, È L’ANNO DEL MAIALE

Il Capodanno cinese dura sedici giorni, contando anche la vigilia. La fine coincide con la Festa delle Lanterne, che quest’anno cade il 19 febbraio. Gli impiegati hanno dai 7 ai 12 giorni di ferie e gli studenti hanno circa un mese di vacanza. Tra le superstizioni legate a questa festa c’è quella secondo cui pulire casa durante questo periodo dell’anno porta sfortuna. Tra le altre cose è vietato anche tagliarsi i capelli. Anche il Capodanno cinese ha il suo pranzo tradizionale: il piatto più amato è l’anatra, che viene mangiata come porta fortuna. Non possono mancare i noodles, simbolo di longevità. Non manca il pesce, simbolo di ricchezza. Infine, ci sono i ravioli, che simboleggiano felicità e fortuna. Come dicevamo, il Capodanno cinese si festeggia anche in Italia. A Milano è andata in scena la consueta sfilata di carri, draghi di carta e ombrellini. Eventi e festeggiamenti anche a Roma. Clicca qui per il video della festa del Capodanno cinese a Milano.

