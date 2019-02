Giuseppe Pustorino morto di leucemia/ Donatore non si è presentato per il trapianto

E’ morto Giuseppe Pustorino, medico neurologo di 39 anni, originario di Reggio Calabria. Si era trasferito a Bergamo per lavorare, e a luglio di due anni fa aveva scoperto di essere malato di leucemia mieloide acuta. Dopo la diagnosi terribile, il ragazzo era stato ricoverato a Bergamo e poi sottoposto a trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche. Un’operazione avvenuta con successo, al punto che la malattia sembrava essere indietreggiata, ma per sconfiggerla definitivamente, o per lo meno, “bloccarla”, serviva un altro trapianto. A quel punto, come avvenuto per molti altri casi, come quello del povero Lorenzo Farinelli, è scattato il tam tam in rete, e gli appelli via social e web si sono moltiplicati con l’obiettivo di trovare un nuovo donatore di midollo. Dopo una breve ricerca la bella notizia: il donatore compatibile al 100% viene individuato, peccato però che il giorno del trapianto non si sia presentato.

GIUSEPPE PUSTORINO MORTO DI LEUCEMIA

«Non so se con quel trapianto mio fratello si sarebbe salvato – dice Pietro ai microfoni del Corriere della Sera – non voglio che sia una caccia al capro espiatorio, però di certo quel giorno è come se mio fratello fosse morto due volte». Niente da fare, il donatore misterioso scompare, e nel contempo Giuseppe continua a regredire, e le sue condizioni fisiche peggiorano in maniera inesorabile. La sorella Maria Cristina, mesi dopo, donerà il suo midollo ma compatibile solamente al 50%, ma dopo un ulteriore peggioramento e nuove cure sperimentali, il 28 novembre dello scorso anno Giuseppe muore. «Mio fratello era un grande salutista, stava attento a tutto, è terribile quello che gli è successo – racconta la sorella Maria Cristina – nessuno di noi pensava che sarebbe avvenuto tutto così rapidamente. È stata una botta inaspettata». Se quel donatore si fosse presentato, forse oggi avremmo scritto una notizia differente, «Vorrei che tutti, ma davvero tutti – l’appello del fratello Pietro su Facebook – capissero quanto è importante donare il midollo, perché per molti di questi malati è l’unica speranza di sopravvivere».

